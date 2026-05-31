Confirman humo en salas de la Terminal 2 del AICM, provenía de un restaurante

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Este sábado se registró humo en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), confirmaron autoridades tras los reportes publicados en redes sociales, acotando que provenía de un restaurante.

Asimismo, la administración de la terminal aérea acotó que no se reportaron personas lesionadas ni daños materiales, toda vez que personal del AICM controló a tiempo el incidente.

La Secretaría de Marina informa que, derivado de un incidente registrado al interior de instalaciones navales, de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, en el AICM, se presentó una flama repentina ocasionada presuntamente por una acumulación de gas en un área de cocina,… — SEMAR México (@SEMAR_mx) May 27, 2026

¿Qué pasó en el AICM?

Luego de que usuarios de redes sociales informaron sobre la presencia de humo entre las salas de abordaje 63 a 74 de la Terminal 2, la administración del AICM confirmó el hecho, acotando que se trató de un desperfecto en un equipo instalado en uno de los restaurantes del inmueble.

Agregó que la contingencia fue atendida por elementos del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios y que no se reportaron daños materiales ni personas lesionadas.

Mientras que en redes se viralizaron algunos videos y fotografías en los que se veían pasajeros haciendo fila en una de las rampas esperando a abordar un avión, bajo una nube de humo blanco, mientras algunos se cubren la nariz y boca para no respirarlo.

Toda vez que el miércoles pasado se registró un flamazo en las instalaciones navales al interior del AICM, causado por acumulación de gas en una cocina, dejando varios marinos lesionados.

De igual forma, coincidió que esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum acudió a la Terminal 2 a inaugurar las obras de remodelación del AICM rumbo al Mundial 2026, cuya primera etapa fue concluida este sábado.

Al respecto, la Secretaría de Marina (Semar), encargada de las obras, así como de la administración del AICM, destacó que además de modernizar las instalaciones se han optimizado procesos y mejorado la experiencia para los pasajeros, con una inversión de 6 mil 500 millones de pesos y 394 mil metros cuadrados renovados entre las dos terminales del aeropuerto.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.