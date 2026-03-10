Binomios caninos buscan personas atrapadas tras colapso de edificio en San Antonio Abad

GENERANDO AUDIO...

Binomios caninos entran al rescate. Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

Un edificio en proceso de demolición colapsó la tarde de este lunes 9 de marzo sobre Calzada San Antonio Abad, a la altura de la calle Alfredo Chavero, en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia. En las labores de búsqueda participan binomios caninos especializados, que trabajan para localizar a personas que quedaron atrapadas entre los escombros.

Entre los primeros en entrar en acción se encontraron los binomios caninos Bora y Mictlan de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, quienes son perros entrenados para detectar personas atrapadas bajo estructuras colapsadas.

Binomios caninos presentes en el lugar. Foto: SSC

¿Cómo trabajan los binomios caninos?

Estos animales forman parte de una célula especializada de búsqueda y rescate, que trabaja en coordinación con brigadas humanas para identificar señales de vida en zonas de difícil acceso. Su capacidad olfativa les permite localizar personas incluso bajo capas de concreto, tierra o metal, lo que resulta clave en emergencias de este tipo.

De acuerdo con autoridades capitalinas, la célula canina fue activada para localizar a las personas que aún no han sido ubicadas, con el objetivo de orientar el trabajo de los rescatistas y acelerar las labores en las áreas más críticas del derrumbe.

¿Qué se sabe del accidente en San Antonio Abad?

Según los primeros reportes, el derrumbe ocurrió alrededor de las 13:50 horas, cuando trabajadores realizaban labores en el inmueble, que contaba con tres niveles y se encontraba en proceso de demolición. Parte de la estructura colapsó de forma no controlada, dejando a varios trabajadores atrapados.

Autoridades capitalinas informaron que dos personas fueron rescatadas con vida y trasladadas a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, los equipos de emergencia continúan trabajando en el sitio debido a que, al menos tres más, podrían permanecer atrapadas entre los restos del edificio.

En el lugar se desplegó un operativo con elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Protección Civil, paramédicos y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes mantienen acordonada la zona mientras avanzan las labores de búsqueda y retiro de escombros.

¿Por qué el edificio estaba en proceso de demolición?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que el inmueble presentaba daños estructurales desde los sismos de 1985 y 2017, por lo que se encontraba en proceso de demolición cuando ocurrió el colapso.

Las autoridades también confirmaron que 57 personas fueron evacuadas preventivamente de la zona, mientras continúan los trabajos de rescate y evaluación de riesgos para evitar nuevos desprendimientos de la estructura.

El derrumbe ocurrió muy cerca de la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro, lo que obligó a cerrar parcialmente la circulación en la zona para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Hasta el momento, las autoridades mantienen el área acordonada y pidieron a la población evitar acercarse al sitio, ya que continúan las maniobras para remover escombros y localizar a posibles víctimas.

Las labores de búsqueda continúan con apoyo de maquinaria ligera, rescatistas especializados y los binomios caninos, que revisan cuidadosamente cada sección del inmueble colapsado.

