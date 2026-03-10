Si Irán bloquea el flujo de petróleo, EE.UU. lo golpeará “veinte veces más fuerte”, amenaza Trump

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump advierte a Irán con golpearlo 20 veces más fuerte. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a Irán en medio de las tensiones en Medio Oriente, al señalar que su país responderá con una fuerza mucho mayor si se interrumpe el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz.

El mensaje fue publicado por el mandatario en su red social Truth Social, donde aseguró que Estados Unidos podría intensificar sus acciones militares si Irán intenta bloquear esta importante ruta energética mundial.

Captura de pantalla: Truthsocial

Trump advierte represalias si Irán bloquea el Estrecho de Ormuz

En su publicación, el presidente estadounidense afirmó que cualquier intento de Irán por detener el tránsito de petróleo en el estrecho provocaría una respuesta militar más contundente por parte de Washington.

El mandatario aseguró que, de ocurrir un escenario de ese tipo, Estados Unidos atacaría objetivos estratégicos que, según sus palabras, impedirían que Irán pueda reconstruirse con facilidad.

“Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos lo golpeará veinte veces más fuerte que hasta ahora”, escribió Trump.

Además, el mandatario agregó que los ataques se dirigirían a objetivos que calificó como “fácilmente destructibles”, lo que, según afirmó, tendría consecuencias severas para el país.

Mensaje ocurre en medio de tensiones en Medio Oriente

El mensaje del presidente se produce en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente, donde el Estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos estratégicos más importantes para el transporte mundial de petróleo.

Trump también afirmó que la seguridad del paso marítimo representa un beneficio para múltiples países que dependen del comercio energético, incluyendo economías asiáticas.

En su publicación señaló que mantener abierto el estrecho sería “un regalo de Estados Unidos” para naciones como China y otros países que utilizan intensamente esta vía marítima para el transporte de petróleo.

El Estrecho de Ormuz, punto clave para el comercio energético

El Estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo, ya que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el mar Arábigo.

Por esta zona transita una parte significativa del petróleo que se comercializa a nivel global, lo que convierte cualquier amenaza de bloqueo en un factor que podría impactar los mercados energéticos internacionales.

Hasta el momento, Irán no ha emitido una respuesta oficial a las declaraciones del mandatario estadounidense, mientras continúan las tensiones diplomáticas en la región.

