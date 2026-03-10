Noticias de hoy 9 de marzo de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 9 de marzo de 2026, hasta las 19:00 horas

Sheinbaum responde

Luego de que Trump asegurara que México es el epicentro de la violencia, la presidenta Sheinbaum urgió a Estados Unidos a frenar el tráfico de armas que alimenta a los cárteles.

Inflación repunta

La inflación general anual incrementó un 4.02% durante febrero. Limón, jitomate y papa son algunos de los productos que más aumentaron.

Se dispara el petróleo

El petróleo se disparó este lunes, superando los 100 dólares por barril debido a la guerra en Medio Oriente, impactando bolsas y mercados mundiales.

¿Subirá gasolina?

Al respecto, la presidenta dijo que hay un mecanismo en México para evitar un alza en la gasolina. Adelantó que empresarios ratificarán compromiso de fijar un tope.

Incautan cocaína

Resultado de una operación encabezada por la Marina, fueron incautadas cerca de 2 toneladas de cocaína frente a costas de Acapulco, Guerrero.

