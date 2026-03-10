Receta de agua de horchata estilo paletería para Semana Santa

GENERANDO AUDIO...

El agua de horchata es una de las bebidas más reconocidas y buscadas en México por su dulzor, su sabor único y su frescura, que suele acompañar diversos antojitos tradicionales.

En estas fechas de Semana Santa y temporada de calor en el país, te compartimos una receta fácil de agua de horchata para prepararla en casa y consentir a la familia, con un toque similar al de las paleterías.

En las paleterías, especialmente en “La Michoacana”, se puede encontrar un estilo de agua de horchata muy particular, que suele ser más densa y cremosa, una de las preferidas del público.

Para lograr esta textura, en muchos casos se utiliza una base de helado, pero es un sabor que también se puede replicar en casa con ingredientes fáciles de conseguir.

La receta del agua de horchata estilo paletería

Ingredientes:

Un litro de agua natural

Una taza de arroz blanco

Una lata de leche condensada de 375 gramos

Una lata de leche evaporada de 360 gramos

Una ramita de canela

Una cucharada de esencia de vainilla

Hielo al gusto

Azúcar mascabada al gusto (opcional)

Preparación:

En una olla, calienta el agua hasta que hierva.

hasta que hierva. Retira del fuego y agrega el arroz junto con la canela .

junto con la . Deja que se enfríe y coloca la mezcla en el refrigerador durante una noche , para que los sabores se integren.

, para que los sabores se integren. Una vez pasado este tiempo, toma el líquido y la mezcla y licúa hasta que todo quede bien integrado.

y hasta que todo quede bien integrado. Pasa el líquido a un recipiente y cuela los restos que hayan quedado.

que hayan quedado. Vuelve a colocar el líquido en la licuadora y agrega la leche condensada , la leche evaporada y la esencia de vainilla ; mezcla durante unos segundos.

y agrega la , la y la ; mezcla durante unos segundos. Lleva todo el líquido a una jarra (puedes agregar azúcar si prefieres una bebida más dulce) y deja reposar.

(puedes agregar si prefieres una bebida más dulce) y deja reposar. Para servir, mezcla con una cuchara, de preferencia de madera, y añade hielo al gusto.

¿Cuál es el origen del agua de horchata?

La Universidad de Valencia señala que el nombre de la horchata se remonta al siglo XIII, cuando una joven ofreció al rey de Aragón, Jaime I, una bebida blanca y dulce elaborada con chufa.

Cuando el monarca preguntó por el líquido, la joven respondió que era leche de chufa. La bebida le gustó tanto que, según la tradición, exclamó: “¡Esto no es leche, esto es oro, guapa!”, en referencia a su sabor.

También se menciona que esta bebida pudo haber sido consumida durante el periodo islámico en la región, aunque no existen documentos que lo confirmen.

En el libro “Plantas medicinales: el Dioscórides renovado”, el botánico y farmacéutico Pío Font i Quer explica que la palabra podría derivar de hordiate, que a su vez proviene de hordio, un antiguo nombre para la cebada.

Por su parte, el escritor estadounidense Harold McGee explica que el término latino hordeum evolucionó en el francés orge, del cual surgió la expresión orge mondé, que significa cebada descascarillada. Con el tiempo se transformó en orgeat en el siglo XVI, término que dio origen a la palabra española horchata.

La horchata en Valencia se prepara de forma diferente a la que se consume en México, ya que se elabora con chufa y requiere un proceso distinto para extraer el líquido del ingrediente antes de mezclarlo con azúcar.

