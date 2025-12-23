GENERANDO AUDIO...

Metro de la CDMX. Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

Videos difundidos en redes sociales muestran a varias mujeres peleando dentro de un vagón de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México (CDMX).

En los clips, que rápidamente se volvieron virales, se observan alrededor de seis mujeres que se jalonean, gritan y forcejean dentro del vagón, mientras otras pasajeras intentan mantenerse al margen de la pelea.

Pelea de mujeres en vagón de la Línea 2

El enfrentamiento ocurrió mientras el tren se encontraba en operación. Durante la pelea, algunas usuarias intentaron separarlas, pidiendo que se detuviera la agresión para evitar que el conflicto escalara.

En los videos se escuchan gritos y reclamos entre las mujeres involucradas, lo que generó momentos de tensión al interior del vagón. A pesar del espacio reducido y la cantidad de pasajeros, la confrontación continuó durante varios segundos.

Hasta ahora, no se sabe cuál es el origen del conflicto, si la pelea comenzó por un desacuerdo o por una situación ocurrida dentro del trasporte.

En los videos difundidos no se observa la presencia de elementos de seguridad durante el momento de la pelea. En las grabaciones, algunas mujeres piden ayuda a la policía, aunque no se ve que los oficiales se acerquen para controlar la situación.

Reacciones en redes sociales

Tras la difusión de los videos, usuarios en redes sociales reaccionaron con preocupación por la falta de intervención inmediata. Algunos internautas pidieron mayor presencia de seguridad, mientras que otros cuestionaron las condiciones de convivencia dentro del transporte público.

“¿Y la policía de la @SSC_CDMX?”

“Por eso a mí no me gusta irme en los vagones de mujeres, prefiero los mixtos”

“Pobre de la de lentes, le echaron montón”

Hasta el momento, el Metro CDMX no ha emitido un comunicado oficial sobre este incidente, ni se ha informado si hubo personas detenidas o lesionadas tras la pelea.

