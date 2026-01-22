Videos: Incendio consume fábrica de plásticos en Xochimilco, CDMX

GENERANDO AUDIO...

El incendio se registró en una fábrica de plásticos. Reuters/ilustrativa

La madrugada de este 22 de enero de 2026, se registró un incendio en una fábrica de plásticos ubicada en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México (CDMX). El siniestro ocurrió en la colonia Potrero de San Bernardino, donde el fuego comenzó a consumir un inmueble dedicado a la producción o almacenamiento de materiales plásticos.

De acuerdo con los reportes disponibles, el incendio fue visible desde distintos puntos de la zona y generó la movilización de equipos de emergencia de la Ciudad de México, entre ellos el Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron para atender la emergencia y realizar labores de control y combate del fuego.

Incendio en Potrero de San Bernardino durante la madrugada

El incendio se localizó en las inmediaciones de Ignacio Ramírez, frente a la estación La Noria del Tren Ligero, en la colonia Potrero de San Bernardino. En los primeros reportes se indicó que las llamas se extendían al interior de un inmueble identificado como una fábrica de plásticos.

Elementos de emergencia arribaron al punto durante la madrugada para iniciar las maniobras correspondientes, mientras el fuego continuaba activo. La zona fue acordonada para facilitar el ingreso de las unidades de atención y permitir el desplazamiento de los vehículos de emergencia.

Movilización de bomberos y cuerpos de emergencia en Xochimilco

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos comenzó a llegar al sitio tras el reporte del incendio. Las labores se concentraron en controlar las llamas y evitar su propagación hacia otros inmuebles cercanos, debido a la naturaleza de los materiales involucrados.

Además de bomberos, otros equipos de emergencia de la CDMX participaron en el operativo para atender el siniestro. Hasta el momento, la información disponible se limita a la atención del incendio y al despliegue de recursos para su combate.

Ubicación del incendio en Av. Guadalupe I. Ramírez

Otro de los puntos referidos del siniestro corresponde a un local comercial ubicado en la intersección de avenida Guadalupe I. Ramírez y 20 de Noviembre, también en la colonia Potrero de San Bernardino, alcaldía Xochimilco.

Las autoridades locales informaron sobre la atención al incendio en esta zona, lo que reforzó el llamado a la población para evitar acercarse al lugar y permitir el paso de las unidades de emergencia que continuaban con las labores correspondientes.

Llamado a la población para evitar la zona

Durante el desarrollo del incendio, se emitió un llamado a la ciudadanía para:

Evitar transitar por la zona afectada

No acercarse al lugar del siniestro

Permitir el libre paso de los vehículos de emergencia

Las acciones de control y atención del incendio se mantuvieron a cargo de los cuerpos de emergencia de la Ciudad de México, sin que se haya proporcionado información adicional sobre personas lesionadas o daños específicos.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento