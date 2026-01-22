Incendio en fábrica de plásticos en Xochimilco paraliza estación La Noria del Tren Ligero

GENERANDO AUDIO...

Incendio afecta estación La Noria del Tren Ligero. Fotos: Bomberos CDMX/Cuartoscuro

Un incendio en una fábrica de plásticos provocó la suspensión del servicio en la estación La Noria del Tren Ligero, ubicada en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México (CDMX), luego de que el siniestro se registrara en un inmueble localizado sobre Ignacio Ramírez, frente a la terminal ferroviaria, en la colonia Potrero de San Bernardino.

Autoridades activaron protocolos de emergencia, lo que derivó en la evacuación total de la estación La Noria, ante el riesgo que representaban las llamas de gran altura y la densa columna de humo generada por el incendio, el cual alcanzó una superficie aproximada de 2 mil metros cuadrados, de acuerdo con información oficial.

Bomberos controlan incendio en fábrica de plásticos

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que el fuego se originó al interior de una fábrica de plásticos, donde además se encontraban varios vehículos, los cuales también resultaron afectados por las llamas.

“Se encontró quemando un área aproximada de 2 mil metros cuadrados y varios vehículos al interior. Actuamos de manera inmediata para evitar la propagación del fuego”, reportaron los cuerpos de emergencia.

Tras varias horas de labores, el incendio pasó de generar llamas intensas a humo blanco, indicador de que el fuego se encuentra en fase de control, aunque los trabajos de enfriamiento y extinción continúan en el lugar.

Evacúan viviendas cercanas por prevención

Como medida preventiva, Protección Civil solicitó a los habitantes de la zona cerrar puertas y ventanas para evitar la inhalación de humo y partículas tóxicas. Además, al menos 25 viviendas cercanas al sitio del incendio fueron evacuadas de manera preventiva, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.

Las autoridades mantienen un perímetro de seguridad mientras continúan las maniobras para extinguir por completo el fuego y evaluar posibles riesgos estructurales en la zona.

Servicio del Tren Ligero continúa suspendido

Debido a la cercanía del incendio con las instalaciones ferroviarias, el servicio del Tren Ligero permanece suspendido en la estación La Noria, en tanto se determina que las condiciones son seguras para reanudar operaciones.

Las autoridades recomendaron a los usuarios tomar rutas alternas y mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre la normalización del servicio.

