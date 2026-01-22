Protestas y concentraciones en CDMX para este 22 de enero

Protestas y concentraciones en CDMX para este 22 de enero.
Se registraran ocho concentraciones. Foto: Cuartoscuro. Ilustrativa.

Este jueves 22 de enero habrá un total de 26 protestas y concentraciones en Ciudad de México (CDMX), entre ellas, una manifestación por el feminicidio de Zoé Salgado y rodadas ciclistas.

Se realizarán ocho manifestaciones; una cita agendada; siete rodadas ciclistas y nueve actividades culturales, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Protestas en CDMX para este 22 de enero del 2026

Kolectivo Organizado Autogestivo “KOA” de la Escuela Nacional Preparatoria No. 5 “José Vasconcelos”
 Hora: 12:50
Lugar: Escuela Nacional Preparatoria No. 5 “José Vasconcelos”, Calz. del Hueso No. 729, Col. Ex Hacienda Coapa, Alc. Tlalpan
Motivo: Evento “Arte en Solidaridad por Palestina, Venezuela y Contra el Imperialismo Yanqui”, donde diseñarán stickers en rechazo a la intervención imperialista en América Latina
Aforo: 40

Familiares y amigos de víctima de feminicidio
Hora: 09:00
Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa
Motivo: Exigen justicia por feminicidio  de Zoé Salgado, ocurrido el 19 de enero de 2024 y pena máxima para los responsables
Aforo: 20

Colectivo “Plataforma 4:20”
Hora: 13:00
Lugar: Av. Río Churubusco y Añil, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco; Av. Río Churubusco y Av. Pdte. Plutarco Elías Calles, Col. El Prado, Alc. Iztapalapa; Circuito Interior Río Churubusco y Tlalpan Sur/Lázaro Cárdenas, Col. Ermita, Alc. Benito Juárez
Motivo: Instalación de mesa informativa itinerante con talleres de reducción de riesgos por consumo de drogas, uso responsable del espacio público y promoción cultural
Aforo: 90

Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval”, A.C.
Hora: 11:00
Lugar: Fiscalía General de la República, Dr. Velasco No. 175, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc
Motivo: Exigen investigación contra líder del Sindicato Mexicano de Electricistas por presunta corrupción, enriquecimiento ilícito y otros delitos
Aforo: 300

Colectivos feministas
Hora: 12:00
Lugar: Palacio de Bellas Artes, Av. Juárez, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
Motivo: Protesta en defensa de sus espacios de venta
Aforo: 20

Docentes Politécnicos Organizados

Hora: 11:00
Lugar: Sede de la Sección 60 del SNTE-IPN, Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2085, Col. Lindavista Norte, Alc. Gustavo A. Madero
Motivo: Exigen cancelación de lineamientos de actas administrativas, pago puntual de salarios y prestaciones, reactivación de programas académicos y basificación de interinatos
Aforo: 250

Núcleo de Solicitantes de Vivienda (Movimiento Sin Techo) y Campamento “Camarada Celestino”
Hora: Durante el día
Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
Motivo: Exigen el derecho a una vivienda digna y adecuada
Aforo: 30

Congreso Nacional Indígena y Concejo Indígena de Gobierno
Hora: 18:00
Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Av. México Coyoacán No. 343, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez
Motivo: Reunión para organizar la resistencia y construir “El Común” frente a la guerra capitalista
Aforo: 50

Asociación Campesina de Alquiladores de Caballos de Santa María Nativitas, San Luis Tlaxialtemalco y Cuemanco
Hora: Durante el día
Lugar: Bosque de Nativitas, Camino a Nativitas No. 500, Col. Xaltocan, Alc. Xochimilco
Motivo: Solicitan aclaración del gasto de 26 millones de pesos en la remodelación del bosque
Aforo: 35

Rodadas ciclistas

“Los Olvidados Bike Ride”
Hora: 20:30
Lugar: Ex Glorieta de Colón, Av. Paseo de la Reforma s/n, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc
Destino: Cineteca Nacional, Av. México Coyoacán No. 389, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez
Aforo: 25

“Pedal y Taco”
Hora: 20:00
Lugar: Plaza Tezontle, Av. Canal de Tezontle No. 1512, Col. Dr. Alfonso Ortiz Tirado, Alc. Iztapalapa
Destino: Ahuehuete de Xochimilco, Plazuela San Juan, Col. San Juan, Alc. Xochimilco
Aforo: 20

“Yokai”
Hora: 20:40
Lugar: Museo Nacional de Arte, Tacuba No. 8, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc
Destino: Edificio del Pantalón, Paseo de los Tamarindos No. 90, Col. Bosques de las Lomas, Alc. Cuajimalpa
Aforo: 20

“Mix Road”
Hora: 20:30
Lugar: Biciestacionamiento del Metro Mixcoac, Av. Río Mixcoac, Col. Mixcoac, Alc. Benito Juárez
Destino: Ex Fábrica de Harinas, Primavera No. 106, Col. Tacuba, Alc. Miguel Hidalgo
Aforo: 25

“Galactibikers” – Tercer aniversario
Hora: 20:40, 20:45 y 21:00
Lugar: Parque del Bolsillo, Membrillo No. 83, Col. Nueva Santa María, Alc. Azcapotzalco; Oxxo Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc; Jardín de Euzkaro y Calz. de los Misterios, Col. Tepeyac Insurgentes, Alc. Gustavo A. Madero
Destino: Monumento a la Revolución, Alc. Cuauhtémoc
Aforo: 100

“Colibrí es CDMX”

Hora: 21:30
Lugar: Foro Hermanos Soler, Miguel Laurent No. 1156, Col. Portales Norte, Alc. Benito Juárez
Destino: Museo Yancuic, Calz. Ermita Iztapalapa, Col. Los Ángeles, Alc. Iztapalapa
Aforo: 20

“Miciclistas”
Hora: 21:15
Lugar: Parque de la China, Av. Clavería, Col. San Miguel Amantla, Alc. Azcapotzalco
Destino: Las Lunas de Atizapán, Av. Adolfo Ruiz Cortines No. 241, Col. México Nuevo, Ciudad López Mateos, Estado de México
Aforo: 35

“Rollers Unidos MX”
Hora: 22:30
Lugar: Patio del Palacio de Bellas Artes, Av. Juárez s/n, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
Destino: Rómulo O’Farril y Alta Tensión, Col. Águilas Pilares, Alc. Álvaro Obregón
Aforo: 25

Por estas protestas y concentraciones en CDMX se recomienda a la ciudadanía tomar alternativas este jueves 22 de enero del 2026.

