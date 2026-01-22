Protestas y concentraciones en CDMX para este 22 de enero
Este jueves 22 de enero habrá un total de 26 protestas y concentraciones en Ciudad de México (CDMX), entre ellas, una manifestación por el feminicidio de Zoé Salgado y rodadas ciclistas.
Se realizarán ocho manifestaciones; una cita agendada; siete rodadas ciclistas y nueve actividades culturales, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Protestas en CDMX para este 22 de enero del 2026
Kolectivo Organizado Autogestivo “KOA” de la Escuela Nacional Preparatoria No. 5 “José Vasconcelos”
• Hora: 12:50
• Lugar: Escuela Nacional Preparatoria No. 5 “José Vasconcelos”, Calz. del Hueso No. 729, Col. Ex Hacienda Coapa, Alc. Tlalpan
• Motivo: Evento “Arte en Solidaridad por Palestina, Venezuela y Contra el Imperialismo Yanqui”, donde diseñarán stickers en rechazo a la intervención imperialista en América Latina
• Aforo: 40
Familiares y amigos de víctima de feminicidio
• Hora: 09:00
• Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa
• Motivo: Exigen justicia por feminicidio de Zoé Salgado, ocurrido el 19 de enero de 2024 y pena máxima para los responsables
• Aforo: 20
Colectivo “Plataforma 4:20”
• Hora: 13:00
• Lugar: Av. Río Churubusco y Añil, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco; Av. Río Churubusco y Av. Pdte. Plutarco Elías Calles, Col. El Prado, Alc. Iztapalapa; Circuito Interior Río Churubusco y Tlalpan Sur/Lázaro Cárdenas, Col. Ermita, Alc. Benito Juárez
• Motivo: Instalación de mesa informativa itinerante con talleres de reducción de riesgos por consumo de drogas, uso responsable del espacio público y promoción cultural
• Aforo: 90
Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval”, A.C.
• Hora: 11:00
• Lugar: Fiscalía General de la República, Dr. Velasco No. 175, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc
• Motivo: Exigen investigación contra líder del Sindicato Mexicano de Electricistas por presunta corrupción, enriquecimiento ilícito y otros delitos
• Aforo: 300
Colectivos feministas
• Hora: 12:00
• Lugar: Palacio de Bellas Artes, Av. Juárez, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
• Motivo: Protesta en defensa de sus espacios de venta
• Aforo: 20
Docentes Politécnicos Organizados
• Hora: 11:00
• Lugar: Sede de la Sección 60 del SNTE-IPN, Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2085, Col. Lindavista Norte, Alc. Gustavo A. Madero
• Motivo: Exigen cancelación de lineamientos de actas administrativas, pago puntual de salarios y prestaciones, reactivación de programas académicos y basificación de interinatos
• Aforo: 250
Núcleo de Solicitantes de Vivienda (Movimiento Sin Techo) y Campamento “Camarada Celestino”
• Hora: Durante el día
• Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
• Motivo: Exigen el derecho a una vivienda digna y adecuada
• Aforo: 30
Congreso Nacional Indígena y Concejo Indígena de Gobierno
• Hora: 18:00
• Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Av. México Coyoacán No. 343, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez
• Motivo: Reunión para organizar la resistencia y construir “El Común” frente a la guerra capitalista
• Aforo: 50
Asociación Campesina de Alquiladores de Caballos de Santa María Nativitas, San Luis Tlaxialtemalco y Cuemanco
• Hora: Durante el día
• Lugar: Bosque de Nativitas, Camino a Nativitas No. 500, Col. Xaltocan, Alc. Xochimilco
• Motivo: Solicitan aclaración del gasto de 26 millones de pesos en la remodelación del bosque
• Aforo: 35
Rodadas ciclistas
“Los Olvidados Bike Ride”
• Hora: 20:30
• Lugar: Ex Glorieta de Colón, Av. Paseo de la Reforma s/n, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc
• Destino: Cineteca Nacional, Av. México Coyoacán No. 389, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez
• Aforo: 25
“Pedal y Taco”
• Hora: 20:00
• Lugar: Plaza Tezontle, Av. Canal de Tezontle No. 1512, Col. Dr. Alfonso Ortiz Tirado, Alc. Iztapalapa
• Destino: Ahuehuete de Xochimilco, Plazuela San Juan, Col. San Juan, Alc. Xochimilco
• Aforo: 20
“Yokai”
• Hora: 20:40
• Lugar: Museo Nacional de Arte, Tacuba No. 8, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc
• Destino: Edificio del Pantalón, Paseo de los Tamarindos No. 90, Col. Bosques de las Lomas, Alc. Cuajimalpa
• Aforo: 20
“Mix Road”
• Hora: 20:30
• Lugar: Biciestacionamiento del Metro Mixcoac, Av. Río Mixcoac, Col. Mixcoac, Alc. Benito Juárez
• Destino: Ex Fábrica de Harinas, Primavera No. 106, Col. Tacuba, Alc. Miguel Hidalgo
• Aforo: 25
“Galactibikers” – Tercer aniversario
• Hora: 20:40, 20:45 y 21:00
• Lugar: Parque del Bolsillo, Membrillo No. 83, Col. Nueva Santa María, Alc. Azcapotzalco; Oxxo Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc; Jardín de Euzkaro y Calz. de los Misterios, Col. Tepeyac Insurgentes, Alc. Gustavo A. Madero
• Destino: Monumento a la Revolución, Alc. Cuauhtémoc
• Aforo: 100
“Colibrí es CDMX”
• Hora: 21:30
• Lugar: Foro Hermanos Soler, Miguel Laurent No. 1156, Col. Portales Norte, Alc. Benito Juárez
• Destino: Museo Yancuic, Calz. Ermita Iztapalapa, Col. Los Ángeles, Alc. Iztapalapa
• Aforo: 20
“Miciclistas”
• Hora: 21:15
• Lugar: Parque de la China, Av. Clavería, Col. San Miguel Amantla, Alc. Azcapotzalco
• Destino: Las Lunas de Atizapán, Av. Adolfo Ruiz Cortines No. 241, Col. México Nuevo, Ciudad López Mateos, Estado de México
• Aforo: 35
“Rollers Unidos MX”
• Hora: 22:30
• Lugar: Patio del Palacio de Bellas Artes, Av. Juárez s/n, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
• Destino: Rómulo O’Farril y Alta Tensión, Col. Águilas Pilares, Alc. Álvaro Obregón
• Aforo: 25
Por estas protestas y concentraciones en CDMX se recomienda a la ciudadanía tomar alternativas este jueves 22 de enero del 2026.