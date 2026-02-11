Pago de tarjeta de circulación 2026 en CDMX: cuánto es y cómo hacer el trámite digital

GENERANDO AUDIO...

Refrenda tu tarjeta de circulación en CDMX. Cuartoscuro/Semovi

El pago de la tarjeta de circulación 2026 en CDMX tiene un costo de 433 pesos, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi). El trámite de refrendo en línea puede realizarse a través del portal oficial, siempre que el propietario cuente con cuenta Llave CDMX activa y cumpla con los requisitos para renovar la tarjeta de circulación.

La renovación corresponde al propietario del vehículo o, en su caso, a un representante legal. También existe la opción presencial, siempre que se genere previamente la línea de captura para el pago correspondiente.

Mantener vigente la tarjeta de circulación evita multas y sanciones al conducir en calles de Ciudad de México y el Estado de México.

Pago tarjeta de circulación 2026 CDMX: costo oficial

El refrendo de la tarjeta de circulación 2026 en CDMX tiene un costo de 433 pesos.

El pago puede realizarse:

En línea, con tarjeta de crédito

Mediante línea de captura, para pagar en Centros de Servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas

En auxiliares de pago autorizados

En algunos establecimientos, el pago puede tardar hasta 72 horas en reflejarse. Se recomienda conservar el comprobante o la captura de pantalla.

Si el trámite se realiza en línea, el sistema ofrece dos opciones:

Nuevo trámite: cuando no se cuenta con línea de captura pagada

Nuevo trámite con línea de captura: cuando ya se realizó el pago

En modalidad presencial, debe seleccionarse el concepto “Renovación o Refrendo de Tarjeta de Circulación”, Clave 36-15, para generar la línea de captura.

Requisitos para renovar tarjeta de circulación en CDMX

Para realizar el refrendo en línea de la tarjeta de circulación 2026 en CDMX, se deben reunir los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE, cartilla del Servicio Militar, pasaporte, cédula profesional, licencia para conducir o tarjeta de residencia)

Documentación que acredite personalidad jurídica: Personas físicas: carta poder firmada ante dos testigos e identificación del interesado o de quien realiza el trámite Personas morales: acta constitutiva, poder notarial e identificación oficial del representante

Comprobante de pago de derechos por refrendo

Es indispensable contar con cuenta Llave CDMX habilitada para iniciar el trámite digital.

Cómo hacer el refrendo en línea paso a paso

El trámite digital de la tarjeta de circulación 2026 en CDMX no tiene costo adicional, más allá del pago de derechos.

El procedimiento es el siguiente:

Ingresar al portal oficial: https://tramites.cdmx.gob.mx/tarjeta-circulacion/public/ Iniciar sesión con cuenta Llave CDMX Dar clic en “Siguiente” Seleccionar “Iniciar trámite” Elegir la opción correspondiente: Nuevo trámite

Nuevo trámite con línea de captura Capturar la información solicitada Realizar el pago Imprimir la hoja con la nueva vigencia

La renovación puede efectuarse también de manera presencial, siempre que se cumplan los requisitos y se presente la línea de captura pagada.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.