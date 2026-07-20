Fuertes lluvias golpean CDMX: alertan a ocho alcaldías e Iztapalapa se inunda

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Lluvias activan Alerta Amarilla en ocho alcaldías de CDMX. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes, rachas de viento y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes 20 de julio de 2026 en ocho alcaldías de la Ciudad de México. Entre todas las demarcaciones bajo alerta, Iztapalapa concentra las mayores afectaciones, con inundaciones que ya provocan cierres viales y severos problemas de movilidad.

La dependencia capitalina informó que el aviso permanecerá vigente de 16:20 a 20:00 horas, periodo en el que se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, caída de granizo y rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora.

¿Qué alcaldías están bajo Alerta Amarilla?

De acuerdo con la SGIRPC, la alerta aplica para las siguientes demarcaciones:

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, además de la caída de ramas, árboles y lonas.

#Reportando 🌊 | Granizo e inundaciones sobre Calzada Ignacio Zaragoza en la alcaldía Iztapalapa, #CDMX. 🔴



⚠️🚘 Debido a la persistencia de la lluvia en la zona, las condiciones son altamente favorables para que se presenten inundaciones severas.



🚧 EVITA LA ZONA.



Fuente: vía… pic.twitter.com/U1IKqn0y3s — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) July 20, 2026

Iztapalapa concentra las mayores afectaciones por las lluvias

Aunque la alerta abarca ocho alcaldías, Iztapalapa es la demarcación con las condiciones más complicadas debido a las fuertes precipitaciones registradas durante la tarde.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó el cierre de la circulación en Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Cayetano Andrade, con dirección al oriente, debido a un encharcamiento que obligó a realizar cortes viales mientras equipos de emergencia trabajan para disminuir el nivel del agua.

#PrecauciónVial | Cierre a la circulación en Calz. Ignacio Zaragoza a la altura de Cayetano Andrade al Oriente por encharcamiento, personal de #Tránsito de la #SSC realiza corte a la circulación, servicios de emergencia acuden para bajar el nivel de agua. #AlternativaVial Eje 6… pic.twitter.com/ZFs4f2Yp8m — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 20, 2026

Como alternativas, las autoridades recomendaron utilizar Eje 6 Sur y avenida Texcoco. Además, otra fuerte acumulación de agua provocó el colapso de la circulación en ambos sentidos de Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Santa Martha Acatitla, donde el tránsito permanece prácticamente detenido.

💧🌊💦 INUNDACIÓN A LA ALTURA DE SANTA MARTHA ACATITLA 💦🌊💧



Calzada Ignacio Zaragoza colapsada en ambos sentidos por acumulación de agua a la altura de Santa Martha Acatitla. Tránsito totalmente detenido, se recomienda tomar alternativas viales.



#IgnacioZaragoza pic.twitter.com/EV2CDcyMvn — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) July 20, 2026

Captan intensa cortina de lluvia sobre el centro de la Ciudad de México

Las lluvias también fueron visibles desde distintos puntos de la capital. Una intensa cortina de agua fue captada desde la alcaldía Iztapalapa en dirección al centro de la Ciudad de México, donde la tormenta afecta principalmente la zona centro, parte del poniente y el sur de la capital.

Las autoridades no descartan que las precipitaciones continúen durante las próximas horas y provoquen nuevos encharcamientos e inundaciones.

#Reportando ⛈️ | ¡𝗜𝗠𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗢𝗡𝗔𝗡𝗧𝗘! Densa cortina de lluvia sobre el centro de la #CDMX. 🔴



📷⚠️ Desde la alcaldía #Iztapalapa, se observa en dirección hacia el centro de la Ciudad de México una densa cortina de lluvia, confirmando que la tormenta está descargando su… pic.twitter.com/rKGexJ6Qta — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) July 20, 2026

Fuerte corriente de agua afecta avenida en Iztapalapa

Una fuerte corriente de agua se registra sobre la avenida Cañada, a la altura de la colonia Lomas de la Estancia, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. Autoridades y reportes ciudadanos recomiendan evitar la zona debido al riesgo que representa el paso del agua.

#Reportando ⛈️🌊 | Fuerte corriente de agua sobre Av. Cañada, en #Iztapalapa, #CDMX. 🔴



⛈️⚠️ Fuerte corriente de agua bajando a gran velocidad sobre la Avenida Cañada, a la altura de la colonia Lomas de la Estancia, en la alcaldía Iztapalapa.



🚧 EVITA LA ZONA.



📹 Fuente:… pic.twitter.com/vWdBFK5oon — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) July 20, 2026

Recomendaciones por la Alerta Amarilla

Ante las condiciones meteorológicas, la SGIRPC llamó a la población a tomar precauciones y seguir estas recomendaciones:

Retirar la basura de coladeras dentro y fuera de casa.

Cerrar puertas y ventanas.

Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Si es necesario salir, utiliza

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