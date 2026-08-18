CDMX mueve a más pasajeros en transporte, pero recorre menos kilómetros; éste fue el más usado

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El Metro y Metrobús, los transportes más usados en CDMX. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El transporte urbano de la Zona Metropolitana del Valle de México (CDMX y algunos municipios del Edomex) movilizó a más pasajeros durante junio de 2026, aunque recorrió menos kilómetros que en el mismo mes del año anterior, de acuerdo con la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP) del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

Durante el sexto mes del año, los sistemas de transporte de la ZMVM prestaron servicio a 177.3 millones de pasajeros, cifra que representó un incremento de 1.9% respecto a junio de 2025.

Sin embargo, el aumento en el número de usuarios no estuvo acompañado por un mayor recorrido. El sistema cubrió 30.8 millones de kilómetros, lo que significó una disminución de 4.1% anual.

¿Qué pasa con los kilómetros recorridos?

El reporte del Inegi muestra que durante junio hubo más pasajeros transportados en la Zona Metropolitana del Valle de México, pero la distancia total cubierta por los sistemas de transporte fue menor.

La estadística no señala una causa específica para esta diferencia, por lo que los datos únicamente permiten observar el comportamiento de ambas variables durante el periodo.

La ZMVM contemplada en el reporte incluye las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Estado de México con los que se comparte el sistema de transporte.

Durante junio 2026, 268.8 millones de personas pasajeras viajaron en los sistemas de transporte urbano de la Zona Metropolitana del Valle de México, así como de las ciudades de Monterrey, Guadalajara, León, Puebla, Pachuca, Oaxaca de Juárez, Chihuahua, Acapulco de Juárez y… pic.twitter.com/54Est1nCGs — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 18, 2026

¿Qué transporte público es el más usado?

Según datos del Inegi, los transportes públicos más usados por los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México fueron:

Metro

Metrobús

Trolebús

Mexibús

Red de Transporte de Pasajeros (RTP)

Cablebús

Tren Suburbano

Tren Ligero

Mexicable

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