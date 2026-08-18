“Voz y raíz”, el nuevo apoyo para mujeres en CDMX: requisitos, documentos y montos

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Requisitos para el nuevo apoyo para mujeres en CDMX. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer la convocatoria de un nuevo apoyo dirigido a mujeres, principalmente para integrantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la capital, mayores de edad, interesadas en formar parte del equipo de personas beneficiarias facilitadoras de servicios “a” y personas beneficiarias facilitadoras de servicios “b”.

Este nuevo programa social se llama “Voz y raíz: Escuela de fortalecimiento de las mujeres indígenas para una vida libre de violencias, 2026”.

¿De cuánto es el nuevo apoyo económico para mujeres de CDMX?

Para las personas beneficiarias facilitadoras de servicios “b” se otorgarán apoyos de 13 mil pesos por hasta cuatro ministraciones mensuales, además de un pago de 26 mil pesos en noviembre por actividades y/o estrategias regulares, emergentes o extraordinarias

Para las personas beneficiarias facilitadoras de servicios “a”, el apoyo será de 15 mil pesos por hasta cuatro ministraciones mensuales, más una ministración de 30 mil pesos en noviembre por actividades y/o estrategias regulares, emergentes o extraordinarias.

Requisitos para solicitar el apoyo para mujeres en CDMX

Las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos, dependiendo de la modalidad:

Personas beneficiarias facilitadoras de servicios “b”

Tener más de 18 años

Habitar en la Ciudad de México; preferentemente pertenecer a un pueblo, barrio originario o comunidad indígena residente

No trabajar ni ocupar un cargo o comisión en la administración pública local

No recibir otro apoyo del mismo programa, de la misma Secretaría o de otro programa del Gobierno de la Ciudad de México

No tener incumplimientos derivados de programas o acciones anteriores de la SEPI o la extinta SEDEREC

Tener disponibilidad de tiempo para realizar las actividades del programa

Preferentemente contar con un avance de 80% de una licenciatura en ciencias sociales o áreas afines

Preferentemente tener experiencia en procesos formativos dirigidos a mujeres indígenas y trabajo con enfoque de derechos humanos, interculturalidad y género

Preferentemente contar con experiencia de trabajo comunitario, manejo de grupos y trabajo en campo

Personas beneficiarias facilitadoras de servicios “a”

Tener más de 18 años

Habitar en la Ciudad de México; preferentemente pertenecer a un pueblo, barrio originario o comunidad indígena residente

No trabajar ni ocupar un cargo o comisión en la administración pública local

No recibir otro apoyo del mismo programa, de la misma Secretaría o de otro programa del Gobierno de la Ciudad de México

No tener incumplimientos derivados de programas o acciones anteriores de la SEPI o la extinta SEDEREC

Preferentemente contar con una licenciatura concluida en ciencias sociales o áreas afines

Preferentemente tener experiencia en procesos formativos dirigidos a mujeres indígenas, tener habilidades para diseñar, implementar y evaluar talleres con perspectiva de derechos humanos, interculturalidad y género

Contar con habilidades para coordinar equipos, mediar y resolver conflictos

Preferentemente tener experiencia en trabajo comunitario, manejo de grupos y trabajo en campo, así como manejo de grupos, sensibilidad en el trato respetuoso, conocimientos de los contextos políticos y culturales de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes

¿Qué documentos se deben presentar?

La convocatoria solicita para ambas modalidades los siguientes documentos:

Solicitud de acceso : disponible para consulta en https://sepi.cdmx.gob.mx/documentosdescargables/formatos (se proporcionará al momento de la entrega de documentación)

: disponible para consulta en https://sepi.cdmx.gob.mx/documentosdescargables/formatos (se proporcionará al momento de la entrega de documentación) Identificación oficial vigente : copia y original

: copia y original CURP , cuando no aparezca o no coincida con la identificación: copia

, cuando no aparezca o no coincida con la identificación: copia Comprobante de domicilio de la CDMX con una antigüedad no mayor a tres meses, cuando sea necesario: copia y original

con una antigüedad no mayor a tres meses, cuando sea necesario: copia y original Carta de no incumplimiento de ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales de la SEPI o la SEDEREC

en otros ejercicios fiscales de la SEPI o la SEDEREC Carta bajo protesta de decir verdad de no desempeñar un empleo , cargo o comisión en la administración pública

, cargo o comisión en la administración pública Semblanza curricular y documentos que comprueben la experiencia señalada en el perfil: disponible para consulta en https://sepi.cdmx.gob.mx/documentosdescargables/formatos. Documentación probatoria. Copia legible y original para cotejo

La recepción de solicitudes se realizará directamente por la persona interesada, con la documentación impresa, en Fray Servando Teresa de Mier número 198, piso 6, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de las 10:00 a las 18:00 horas.

¡Ojo! La convocatoria señala que la recepción de solicitudes se realizará el día siguiente después de la publicación de la convocatoria y durante un día natural posterior.

Si quieren conocer más sobre este programa o quieren resolver alguna duda, pueden consultar la convocatoria completa en el siguiente enlace: https://sepi.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/6a7/cda/f99/6a7cdaf99a545627120755.pdf

¡AVISO! 📢



La SEPI da a conocer las Reglas de Operación del Programa Social “Voz y raíz: Escuela de fortalecimiento de las mujeres indígenas para una vida libre de violencias, 2026”.



🔎 Consulta la información oficial en:https://t.co/CcMNhnDcuF pic.twitter.com/DzAvzYchU9 — SEPI CDMX / Pueblos-Barrios-Comunidades Indígenas (@SEPICDMX) August 13, 2026

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