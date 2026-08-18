“Voz y raíz”, el nuevo apoyo para mujeres en CDMX: requisitos, documentos y montos
El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer la convocatoria de un nuevo apoyo dirigido a mujeres, principalmente para integrantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la capital, mayores de edad, interesadas en formar parte del equipo de personas beneficiarias facilitadoras de servicios “a” y personas beneficiarias facilitadoras de servicios “b”.
Este nuevo programa social se llama “Voz y raíz: Escuela de fortalecimiento de las mujeres indígenas para una vida libre de violencias, 2026”.
¿De cuánto es el nuevo apoyo económico para mujeres de CDMX?
Para las personas beneficiarias facilitadoras de servicios “b” se otorgarán apoyos de 13 mil pesos por hasta cuatro ministraciones mensuales, además de un pago de 26 mil pesos en noviembre por actividades y/o estrategias regulares, emergentes o extraordinarias
Para las personas beneficiarias facilitadoras de servicios “a”, el apoyo será de 15 mil pesos por hasta cuatro ministraciones mensuales, más una ministración de 30 mil pesos en noviembre por actividades y/o estrategias regulares, emergentes o extraordinarias.
Requisitos para solicitar el apoyo para mujeres en CDMX
Las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos, dependiendo de la modalidad:
Personas beneficiarias facilitadoras de servicios “b”
- Tener más de 18 años
- Habitar en la Ciudad de México; preferentemente pertenecer a un pueblo, barrio originario o comunidad indígena residente
- No trabajar ni ocupar un cargo o comisión en la administración pública local
- No recibir otro apoyo del mismo programa, de la misma Secretaría o de otro programa del Gobierno de la Ciudad de México
- No tener incumplimientos derivados de programas o acciones anteriores de la SEPI o la extinta SEDEREC
- Tener disponibilidad de tiempo para realizar las actividades del programa
- Preferentemente contar con un avance de 80% de una licenciatura en ciencias sociales o áreas afines
- Preferentemente tener experiencia en procesos formativos dirigidos a mujeres indígenas y trabajo con enfoque de derechos humanos, interculturalidad y género
- Preferentemente contar con experiencia de trabajo comunitario, manejo de grupos y trabajo en campo
Personas beneficiarias facilitadoras de servicios “a”
- Tener más de 18 años
- Habitar en la Ciudad de México; preferentemente pertenecer a un pueblo, barrio originario o comunidad indígena residente
- No trabajar ni ocupar un cargo o comisión en la administración pública local
- No recibir otro apoyo del mismo programa, de la misma Secretaría o de otro programa del Gobierno de la Ciudad de México
- No tener incumplimientos derivados de programas o acciones anteriores de la SEPI o la extinta SEDEREC
- Preferentemente contar con una licenciatura concluida en ciencias sociales o áreas afines
- Preferentemente tener experiencia en procesos formativos dirigidos a mujeres indígenas, tener habilidades para diseñar, implementar y evaluar talleres con perspectiva de derechos humanos, interculturalidad y género
- Contar con habilidades para coordinar equipos, mediar y resolver conflictos
- Preferentemente tener experiencia en trabajo comunitario, manejo de grupos y trabajo en campo, así como manejo de grupos, sensibilidad en el trato respetuoso, conocimientos de los contextos políticos y culturales de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes
¿Qué documentos se deben presentar?
La convocatoria solicita para ambas modalidades los siguientes documentos:
- Solicitud de acceso: disponible para consulta en https://sepi.cdmx.gob.mx/documentosdescargables/formatos (se proporcionará al momento de la entrega de documentación)
- Identificación oficial vigente: copia y original
- CURP, cuando no aparezca o no coincida con la identificación: copia
- Comprobante de domicilio de la CDMX con una antigüedad no mayor a tres meses, cuando sea necesario: copia y original
- Carta de no incumplimiento de ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales de la SEPI o la SEDEREC
- Carta bajo protesta de decir verdad de no desempeñar un empleo, cargo o comisión en la administración pública
- Semblanza curricular y documentos que comprueben la experiencia señalada en el perfil: disponible para consulta en https://sepi.cdmx.gob.mx/documentosdescargables/formatos. Documentación probatoria. Copia legible y original para cotejo
La recepción de solicitudes se realizará directamente por la persona interesada, con la documentación impresa, en Fray Servando Teresa de Mier número 198, piso 6, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de las 10:00 a las 18:00 horas.
¡Ojo! La convocatoria señala que la recepción de solicitudes se realizará el día siguiente después de la publicación de la convocatoria y durante un día natural posterior.
Si quieren conocer más sobre este programa o quieren resolver alguna duda, pueden consultar la convocatoria completa en el siguiente enlace: https://sepi.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/6a7/cda/f99/6a7cdaf99a545627120755.pdf
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.