Alerta en Coahuila: hay corte de agua en 14 localidades hasta las 9 pm

Corte de agua en 14 localidades de Coahuila. Foto ilustrativa: Getty Images.

Autoridades de Coahuila alertaron a la población sobre un corte de agua que se lleva a cabo este lunes 19 de enero de 2026 durante varias horas. Sí, indicaron que el servicio de agua se suspenderá en varias localidades del estado hasta la noche de este día.

¿Por qué se llevará a cabo un corte de agua en Coahuila?

Fue el Sistema de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de la Región Carbonífera del estado Coahuila el que dio a conocer por medio de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que este lunes se lleva a cabo un corte de agua en 14 localidades del estado.

De acuerdo con esta dependencia de la entidad, la suspensión del servicio de agua se realiza por una serie de trabajo de mantenimiento, principalmente para llevar a cabo la reparación de tres pedazos de tubería que están dañados, de 30 y 24 pulgadas de diámetros de la conducción general de Aura-Sabinas.

Foto: Getty Images / Ilustrativa

¿En qué localidades hay corte de agua?

El Sistema de Aguas y Saneamiento de la Región Carbonífera de Coahuila indicó que el corte de agua se realiza este lunes 19 de enero de 2026, desde las 6:00 a las 21:00 horas, en las siguientes 14 localidades:

Minas la Luz

San José de Aura

Sector Barroteran

La Florida

Las Esperanzas

Rancherias

La Mota

La Cuchilla

Palau

San Juan de Sabinas

Nueva Rosita

Cloete

Agujita

Sabinas

Por esta suspensión en el servicio de agua, las autoridades coahuilenses pidieron a las y los ciudadanos de estas comunidades tomar las medidas necesarias.

