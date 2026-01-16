Advierten en Coahuila: decir “Chiriwillo” puede denunciarse

GENERANDO AUDIO...

Autoridades del estado de Coahuila aseguran que se puede denunciar a aquellas personas que utilicen la palabra “chiriwillo” o “chirigüillo” para discriminar a otras.

Se puede denunciar a las personas que digan “chiriwillo”

De acuerdo con la titular de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en Coahuila, Patricia Yeverino Mayola, en el estado se puede denunciar a aquellas personas que discriminen a otras utilizando la palabra “chiriwillo” o “chirigüillo”, la cual se usa para señalar a alguien por su etnia, color de piel o por provenir de una zona rural.​

La funcionaria explicó que se trata de una palabra que tiene una carga social, que refuerza el clasismo y que tiende a estigmatizar a personas que tienen un nivel económico diferente.

“Esta palabra se ha usado o se está usando por las personas que tienen un nivel económico diferente, humilde y que no precisamente habla de la descripción de las personas, sino que tiene un contenido, como ya lo había mencionado, de carácter negativo”, dijo a medios de comunicación.

Pide evitar el uso de esta palabra

La titular de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en Coahuila pidió que se evite el uso de esta palabra, incluyendo en redes sociales.

“Invito a toda la comunidad, en términos generales, a hablar un poco más desde el respeto, a tratar de comunicarnos de manera más efectiva utilizando un lenguaje más respetuoso. A veces se nos complica mucho porque estamos muy acostumbrados a ‘es que así se dice y es que es la forma de comunicarnos, no pasa nada’. Pero esa forma de comunicarnos a veces es ofensiva y a veces suele tener una estigmatización presente y que sin duda puede generar un acto de discriminación conforme lo marca la ley para promover la igualdad y prevenir la discriminación“, comentó.

¿Qué hacer si se es víctima de esta palabra?

Aunque aseguró que hasta el momento no se ha registrado ninguna denuncia por el uso de la palabra “chiriwillo”, pero dijo que las puertas de la dependencia que ella representa están abiertas para promover la igualdad y prevenir la discriminación.

¿Cómo? Pues explicó que sí se puede denunciar a las personas que utilicen esta palabra para ofender y discriminar a otras. Y además señaló que darán asesoría gratuita a aquellas que lo necesiten sobre qué hacer si son víctimas de esto.

