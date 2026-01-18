General Motors despide a mil 900 trabajadores en Coahuila por baja demanda de autos eléctricos

GENERANDO AUDIO...

La planta de Ramos Arizpe operará con un turno. Foto: Reuters.

La empresa automotriz General Motors (GM) despidió a alrededor de mil 900 trabajadores de la planta Ramos Arizpe, ubicada en la zona metropolitana de Saltillo, en Coahuila.

De acuerdo con medios de comunicación, la empresa indicó que se debe a un ajuste operativo por la menor demanda de autos eléctricos.

La planta solo tendrá un turno de producción, alineando así su capacidad manufacturera a las condiciones actuales del mercado. Según General Motors, despidieron tanto a personal sindicalizado como a trabajadores asalariados.

“Agradecemos la contribución que nuestros empleados han hecho a GM. Las personas impactadas con esta decisión recibirán su liquidación conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo”, indicó la empresa.

Gobierno de Coahuila implementa medidas

Tras eso, la Secretaría del Trabajo de Coahuila informó en un comunicado que implementó “acciones inmediatas para mitigar los efectos en la economía de los trabajadores en proceso de transición.

Señaló que, en las primeras horas del 16 de enero, instalaron una mesa de diálogo con cámaras empresariales y sindicatos. El objetivo es “diseñar estrategias que permitan el pronto reacomodo de los trabajadores en empleos formales”.

En esa mesa, acordaron sumar más de mil vacantes adicionales a la Feria de Empleo del Gobierno de Coahuila. Dicha feria tendrá lugar el 30 de enero en el Centro de Convenciones de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), en Saltillo. A la Feria de Empleo se sumarán distintas cámaras empresariales para ofrecer más trabajos.

“Asimismo, se pondrán en marcha acciones de capacitación y reconversión de habilidades laborales, con el propósito de ampliar las oportunidades de contratación para los trabajadores.”

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: