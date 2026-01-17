Se desploma avioneta en empresa de Ramos Arizpe, Coahuila; reportan 2 heridos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images.

En Ramos Arizpe, Coahuila, se registró una intensa movilización de autoridades porque una avioneta se desplomó dentro de en empresa. El accidente dejó, al menos, dos personas lesionadas, indicaron los primeros reportes.

¿Qué se sabe del accidente?

La aeronave despegó del Aeropuerto Internacional de Saltillo, Plan de Guadalupe, a las 12:09 de la tarde y minutos después se desplomó en las instalaciones de la empresa Matcor Matsu, que se dedica al ensamblaje de piezas mecánicas.

Medios locales indicaron que la avioneta cayó en una de las naves industriales y no dañó a trabajadores.

Elementos de Protección Civil llegaron a la zona en donde trasladaron a dos mujeres a un hospital cercano. Hasta el momento autoridades del Gobierno de Ramos Arizpe no han informado sobre el accidente de este sábado 17 de enero.

Testigos mencionaron que no se registra mal clima y posiblemente una falla o error de piloto provocó el desplome.

Lesionados en desplome de aeronave en Ramos Arizpe

De manera extraoficial, los ocupantes de la aeronave que se desplomó en Ramos Arizpe fueron identificados como Armando López Recio, de 62 años, y su esposa Magdalena Cárdenas, de 58, quienes resultaron lesionados tras el impacto.

Trayectoria de la avioneta previo a desplome en Ramos Arizpe

La avioneta Cessna Turbo Stationair TC, con matrícula XB-HUS, realizó un giro y, tras sobrevolar el libramiento Óscar Flores Tapia, perdió estabilidad y cayó sobre una nave industrial de Matcor Matsu.