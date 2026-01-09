GENERANDO AUDIO...

Sorteo del refrendo vehicular 2026 en Coahuila. Foto ilustrativa: Getty Images.

Las autoridades del estado de Coahuila dieron a conocer que habrá un sorteo con diferentes premios para aquellas personas que cumplan con su pago del refrendo vehicular este 2026.

Sorteo para quienes paguen el refrendo 2026 en Coahuila

Tanto en sus redes sociales oficiales, como en su página de internet, el gobierno del estado de Coahuila anunció que habrá un sorteo con distintos premios para aquellas personas que cumplan con su pago del refrendo vehicular este 2026.

El objetivo, obviamente, es que las y los coahuilenses cumplan con sus obligaciones fiscales, principalmente con el pago del refrendo vehicular para el ejercicio de 2026.

Foto: Cuartoscuro

¿Cómo se puede participar en este sorteo en Coahuila?

Como lo mencionamos, para entrar de manera automática al sorteo que organiza el gobierno de Coahuila, las personas que viven en el estado tienen que cumplir con su pago del refrendo vehicular, desde el primero de enero hasta el 31 de marzo de 2026.

Así de fácil. Aquellos coahuilenses que sean responsables con esta obligación fiscal, dentro de este periodo de tiempo, entrarán directamente a la rifa.

¿Cuáles son los premios?

El sorteo por pagar el refrendo vehicular 2026 en Coahuila ofrece varios premios, entre los cuales destacan casas y automóviles del año.

¿Cuáles son?:

Una casa en Saltillo

Una casa en Torreón

15 autos Hyundai modelo 2026

40 premios de 50 mil pesos cada uno

Si quieren consultar todas las bases del sorteo, pueden hacerlo en esta página del gobierno de Coahuila.

Foto: Gobierno de Coahuila.

Pago del refrendo vehicular 2026 en Coahuila

Si quieren consultar el pago del refrendo vehicular 2026 u otros adeudos, necesitan entrar a la página oficial “Paga Fácil” del gobierno de Coahuila y entrar a la sección de “Control Vehicular”, en la cual deberán poner los datos de su automóvil, como el número de placas, además de un correo electrónico.

Pueden pagar utilizando la tarjeta “Mera Mera Mejorada” o “Campirana”, si es que tienen alguna de éstas, e ingresar los sus números.

Si quiere conocer más información del sorteo o de esta obligación fiscal, pueden contactar a las autoridades coahuilenses vía WhatsApp a estos números: 844 539 4345 o al 070.

