Alertan por falsas inspecciones de Protección Civil en Coahuila.

Falsas inspecciones de Protección Civil en Coahuila. Foto: Getty Images.

Autoridades de Coahuila lanzaron una alerta para las personas que viven en el estado por falsas inspecciones o verificaciones que se agendan vía telefónica, por lo que piden rechazar estas llamadas y no hacerles caso para no caer en estafas o fraudes.

Piden no hacer caso a falsas inspecciones en Coahuila

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, Protección Civil del estado de Coahuila alertó a las personas de falsas inspecciones o verificaciones que se agendan por teléfono a nombre de esta dependencia de la entidad.

Al respecto, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado menciona que su personal no agenda inspecciones ni verificaciones por llamadas telefónicas. Esto luego de que detectaran llamadas de números privados o desconocidos en las cuales se mencionan supuestas inspecciones o tramites a nombre de la dependencia.

Aseguraron que estas llamadas son intentos de engaño y no forman parte de los procedimientos oficiales que realiza Protección Civil del estado de Coahuila.

Foto: Pexels

No dar información personal ni realizar pagos

Por todo esto, las autoridades de Coahuila piden a su población no entregar información o datos personales en estas llamadas para agendar falsas inspecciones de Protección Civil, así como no realizar pagos e ignorar a estos contactos, pues todo esto podría resultar en fraudes o estafas.

Y por último, indican que si las personas tienen alguna duda, mejor consulten los canales oficiales de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado: teléfonos oficiales 844 439 2746, 844 412 4946, 844 412 6316; correo electrónico oficial subsecretariapc@coahuila.gob.mx; y Facebook “Todos Somos Protección Civil”.

