Morena y PT van juntos en Coahuila; Verde no entra en la coalición

GENERANDO AUDIO...

Morena y PT anunciaron alianza. Foto: X @LuisaAlcalde



La alianza entre Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se rompió en Coahuila, pues, de cara a las elecciones del Congreso local. Pues ante las autoridades electorales del estado, se hizo oficial el registro solamente de la coalición entre el partido oficialista y el PT.

De acuerdo con el coordinador nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez, buscan fortalecerse y trabajar unidos.

“Se trata de formalizar el registro oficial de la coalición entre el partido de Morena y partido del trabajo. Se busca fortalecernos y trabajar unidos porque ya es hora de que las cosas cambien en Coahuila y eso solamente se logra con actos de unidad como el que hoy estamos presenciando”, Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador nacional del Partido del Trabajo

Durante el evento, Luisa María Alcalde, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, describió a la coalición con el PT como “importantísima” para la entidad.

“Una alianza importantísima para el pueblo de Coahuila. Morena y el Partido del Trabajo vamos a caminar juntas y juntos porque vamos a triunfar este año aquí en Coahuila. Tenemos todas las posibilidades”, Luisa María Alcalde, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena

Además, a través de su cuenta de X, Alcalde Luján destacó que la coalición que estará en “unidad, con ánimo y mucho trabajo territorial”.

Tras el anuncio del registro de la coalición entre Morena y el PT, el Partido Verde no ha hecho una posición oficial.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.