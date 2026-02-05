Fechas límite para tramitar, actualizar o reponer tu INE antes de las elecciones en Coahuila

GENERANDO AUDIO...

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer cuáles son las fechas límite para tramitar, actualizar o reponer la credencial de elector para aquellas personas que estén interesadas en participar en las próximas elecciones en el estado de Coahuila. Por ejemplo, para tramitarla tienen hasta el próximo 10 de febrero de 2026.

¿Cuáles son las fechas límite para tramitar, actualizar y reponer el INE en Coahuila?

Ante las próximas elecciones en el estado de Coahuila, el INE recuerda a la población de esta entidad las fechas límite para tramitar, actualizar y reponer la credencial de elector, con la cual podrán participar y votar en la jornada que se llevará a cabo el 7 de junio de 2026.

Pero este aviso va especialmente para las y los jóvenes que ya cumplieron 18 años, o que lo harán antes del 7 de junio, ya que son ellos los que tienen tan sólo unos días para tramitar su credencial, si es que quieren participar en el siguiente proceso electoral.

“Del mismo modo, se recuerda a ciudadanas y ciudadanos que contar con la Credencial para Votar vigente es indispensable para ejercer los derechos político-electorales y para disponer de un medio de identificación oficial”, indicó en un comunicado el INE, recordando también que hasta el pasado 7 de agosto de 2025, la Lista Nominal de Electores en Coahuila incluye a un millón 965 mil 84 ciudadanas y ciudadanos.

Estas son las fechas límite para tramitar, actualizar o reponer la credencial del INE en Coahuila:

Tramitar credencial si cumples 18 años antes o el día de las elecciones: 10 de febrero de 2026

Actualización de datos personales o de domicilio: 10 de febrero de 2026

Solicitud de reposición: 2 de marzo de 2026

Solicitud de reimpresión por robo o extravío: 20 de mayo de 2026

Cabe señalar que la fecha límite para recoger la credencial por tramite, actualización o reposición es el 31 de marzo. Mientras que la fecha límite para recoger la reimpresión por robo o extravío es el 5 de junio de 2026.

“El INE exhorta a la ciudadanía de Coahuila a realizar sus trámites con oportunidad y acudir a los Módulos de Atención Ciudadana a recoger su Credencial para Votar dentro de los plazos establecidos”, señalan.

Si quieren conocer la ubicación y horarios de los Módulos de Atención Ciudadana, pueden consultar la página oficial del INE: https://ine.mx/, o comunicarse a INETEL al 800 433 2000.

