ine-elige-a-ciudadanos-con-apellido-d-para-el-conteo-de-votos-en-coahuila

En Coahuila, eligen a ciudadanos para contar votos. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Los ciudadanos cuyo primer apellido inicie con la letra D serán quienes integren las mesas directivas de casilla para la elección en el estado de Coahuila.

¿Qué se elige en Coahuila?

Este jueves en sesión del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral (INE) sorteó la letra para definir a los ciudadanos que recibirán y contarán los votos de la jornada que se llevará el próximo 7 de junio y en la que se elegirán diputaciones locales.

“Es la letra D a partir de la cual, con base en el primer apellido, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla del proceso electoral local 2025-2026 cuya jornada electoral se celebrará el domingo 7 de junio de 2026 en Coahuila de Zaragoza”, dijo Claudia Arlett Espino, secretaria Ejecutiva del INE.

La elección en Coahuila es el único proceso de elección que se realiza este 2026 y en este se elegirán a los 25 diputados locales que ocuparán un escaño en el Congreso de Coahuila, cuya entidad es gobernada actualmente por el PRI.

