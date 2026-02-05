¿Qué se elige este 2026 en Coahuila, único estado con elecciones en el año?

GENERANDO AUDIO...

Qué se elige en elecciones de Coahuila este 2026. Foto: Cuartoscuro

Este 2026 se llevarán a cabo elecciones ordinarias en el estado de Coahuila, convirtiéndose en la única entidad de México en celebrar un proceso así este año. Sí, este próximo 7 de junio las y los ciudadanos coahuilenses escogerán a sus futuros diputados locales.

¿Qué se elegirá en las elecciones de Coahuila este 2026?

Como les contamos, este próximo domingo 7 de junio de 2026, el Instituto Nacional Electoral (INE) llevará a cabo elecciones ordinarias en el estado de Coahuila, única entidad del país en celebrar un proceso de este tipo en este año.

De acuerdo con el instituto, en la jornada electoral que se celebrará en este estado del norte de México se escogerá a los futuros 25 diputados locales que ocuparán un escaño en el Congreso de Coahuila.

¿Qué legisladores locales? Para ser más específicos, las y los ciudadanos coahuilenses escogerán a 16 diputados locales de mayoría relativa, así como a nueve diputados locales de representación proporcional, tal y como lo señala el INE.

Foto: Cuartoscuro.

¿Cuáles son las fechas límite para tramitar, actualizar y reponer el INE en Coahuila?

Ante las próximas elecciones en el estado de Coahuila, el INE también recuerda a la población de esta entidad las fechas límite para tramitar, actualizar y reponer la credencial de elector, con la cual podrán participar y votar en la jornada que se llevará a cabo el 7 de junio de 2026.

Estas son las fechas límite para tramitar, actualizar o reponer la credencial del INE en Coahuila: Tramitar credencial si cumples 18 años antes o el día de las elecciones: 10 de febrero de 2026

Actualización de datos personales o de domicilio: 10 de febrero de 2026

Solicitud de reposición: 2 de marzo de 2026

Solicitud de reimpresión por robo o extravío: 20 de mayo de 2026

Cabe señalar que la fecha límite para recoger la credencial por tramite, actualización o reposición es el 31 de marzo. Mientras que la fecha límite para recoger la reimpresión por robo o extravío es el 5 de junio de 2026.

“El INE exhorta a la ciudadanía de Coahuila a realizar sus trámites con oportunidad y acudir a los Módulos de Atención Ciudadana a recoger su Credencial para Votar dentro de los plazos establecidos”, señalan.

Si quieren conocer la ubicación y horarios de los Módulos de Atención Ciudadana, pueden consultar la página oficial del INE: https://ine.mx/, o comunicarse a INETEL al 800 433 2000.

