Caso Chris Hernán en Torreón: salió a festejar su cumple y murió tras ser detenido en bar

Chris Hernán Pérez Rentería, de 24 años, salió la noche del 17 de enero a celebrar su cumpleaños al bar “Mr. Rabbit”, ubicado en el centro de Torreón, Coahuila. Lo hacía acompañado de Milton, un adolescente de 16 años, y otras personas.

Horas después, el joven fue detenido por un presunto problema de pago y más tarde ingresado a un hospital con lesiones en la cabeza, donde finalmente perdió la vida.

Presunto adeudo y participación de la Policía Municipal

De acuerdo con testimonios, durante la madrugada se presentó un conflicto por el pago de la cuenta. Milton, el menor que acompañaba a Hernán, fue retirado del establecimiento, mientras que el joven permaneció en el lugar intentando resolver la situación.

La madre del joven, Guadalupe Pérez, aseguró que su hijo no se encontraba solo al inicio, pero que sus acompañantes se retiraron cuando llegó el momento de pagar.

“En ese momento llegan a cobrar a la mesita, dice Milton que llegaron a cobrar, se le cayeron cuatro billetes de 500 pesos y él los recogió; eran dos parejas, ellos se levantaron y se fueron, eran seis personas”, relató.

Guadalupe Pérez también afirmó que su hijo sí dejó su teléfono celular como garantía, ya que no completó el monto solicitado por el bar, lo que contradice versiones que señalan un incumplimiento total del pago.

Tras lo ocurrido, se solicitó la presencia de la Policía Municipal, lo que derivó en la detención del joven.

Traslado al Tribunal y posterior ingreso hospitalario

Familiares indicaron que Hernán fue llevado al Tribunal de Justicia Municipal de Torreón durante la madrugada. Horas más tarde, recibieron una llamada informando que había sido ingresado al Hospital General de Torreón con lesiones en la cabeza.

Días después, se confirmó su fallecimiento. La familia aseguró que no ha recibido información clara sobre qué ocurrió entre su detención y su ingreso al hospital.

Necropsia preliminar no confirma homicidio

La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que la necropsia aún no ha sido concluida. No obstante, los primeros resultados indican la presencia de golpes en la cabeza, sin que hasta ahora se determine que se trate de un homicidio.

El fiscal general del estado señaló que no se puede establecer, por el momento, la causa exacta del fallecimiento, y que el origen de las lesiones continúa bajo análisis.

Fiscalía abre investigación y revisa videos

Las autoridades estatales confirmaron la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido. Entre las diligencias se incluyen:

Revisión de cámaras del Tribunal de Justicia Municipal

Análisis de grabaciones del bar

Declaraciones de empleados y personas que tuvieron contacto con el joven

Las grabaciones ya fueron entregadas a la Fiscalía como parte del proceso.

Familiares piden claridad y justicia

Ante las inconsistencias en la información, familiares y amigos del joven han solicitado transparencia y esclarecimiento de los hechos, mientras el caso ha generado atención pública en Torreón y en redes sociales.

Las autoridades indicaron que ninguna línea de investigación ha sido descartada.

