CURP Biométrica en Coahuila: requisitos y pasos para tramitarla

Tramitar CURP Biométrica en Coahuila. Foto: Cuartoscuro

Ya se puede tramitar la Clave Única de Registro de Población (CURP) Biométrica en el estado de Coahuila y las autoridades federales ya compartieron los requisitos, pasos y el módulo donde las personas que viven en esta entidad podrán llevar a cabo el proceso.

¿Qué es la CURP Biométrica?

Según el Gobierno mexicano, la CURP Biométrica es el nuevo y único documento nacional de identificación que incluye huellas dactilares y fotografía.

Pero también indican que es una identificación oficial que se puede utilizar como comprobante de identidad en trámites oficiales o acceder a diferentes servicios.

¿Cuáles son los requisitos para tramitarla?

Los requisitos para tramitar la CURP Biométrica son los siguientes:

Acta de nacimiento: sólo para personas de 0 a 18 años de edad. Una copia para cotejo del servidor público. Clave Única de Registro de Población (CURP) Certificada: ésta debe contener 18 elementos de un código alfanumérico. De ellos, 16 son extraídos del documento probatorio de identidad de la persona (acta de nacimiento, carta de naturalización, documento migratorio o certificado de nacionalidad mexicana), y los dos últimos dígitos los asigna el Registro Nacional de Población, la cual deberá contener la leyenda de CURP certificada. Es necesaria una copia certificada con el Registro Civil para cotejo del servidor público. Identificación oficial: INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial escolar, credencial del ISSSTE, credencial del IMSS, credencial expedida por la Secretaría de BIENESTAR. En este caso debe presentarse la original para cotejo del servidor público.

Foto: Cuartoscuro

Paso a paso: Así se tramita la CURP Biométrica

Estos son los pasos que deben seguir para tramitar la CURP Biométrica en Coahuila:

Acudir al módulo que se encuentra en Periférico Luis Echeverría Álvarez número 1250, en la colonia Lomas de Lourdes , en Saltillo, Coahuila. Atienden en un horario de las 9:00 a las 15:00 horas .

, en Saltillo, Coahuila. Atienden en . Si tienen alguna duda, pueden llamar a este número telefónico: 84-4414-8546 ext. 6411 , o escribir a este correo electrónico: rosaluciaconcepcion.solis@coahuila.gob.mx

, o escribir a este correo electrónico: Presentarse con los documentos requeridos que les mencionamos antes.

Se registrará su cara, iris, huellas dactilares y firma.

Después de registrar sus datos biométricos, se les enviará a su correo electrónico el comprobante de la solicitud de Inscripción al Registro Nacional de Población de que realizaron el trámite y que sus datos han sido registrados.

Si de casualidad no viven en Coahuila, también pueden revisar en este enlace la ubicación de los módulos en cada estado de México: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/967136/ModulosCURP16012025.pdf

