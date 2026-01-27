Vinculan a proceso a mujer por impedir convivencia de sus hijos con el padre

GENERANDO AUDIO...

Mujer vinculada a proceso por impedir al padre convivir con sus hijos. Foto: Uno TV

Un caso sin precedente en Coahuila se registró este lunes en el Centro de Justicia Penal de Saltillo, donde una mujer fue vinculada a proceso por los delitos de violencia familiar, en su modalidad de obstrucción parental y violencia vicaria. Se trata de la segunda audiencia de este tipo a nivel nacional.

La resolución se dio tras la denuncia presentada por el padre de los menores, quien aseguró que el proceso judicial ha tenido un impacto directo en sus hijos. Durante la audiencia, el denunciante afirmó que el uso de denuncias falsas y la manipulación legal han generado daño psicológico a los menores involucrados.

Nuestros hijos sufren, nosotros como papás y las familias que están siendo obstruidas están sufriendo. Ya basta, esto se tiene que acabar. Basta de denuncias falsas, de dañar psicológicamente a nuestros hijos y de utilizar las leyes para dañarnos a nosotros, también como padres

En la audiencia se informó que el juez penal determinó medidas cautelares contra la mujer vinculada a proceso, entre ellas la prohibición de acercarse o molestar al denunciante. No obstante, se aclaró que el juez penal no puede tomar decisiones en materia familiar.

Tras la resolución más reciente, la mujer deberá firmar periódicamente en un centro de justicia del estado donde actualmente reside, como parte de las medidas cautelares impuestas, hasta que un juez de lo familiar retome el caso.

Antecedente de la separación

De acuerdo con la información presentada, Stella y Johnny concluyeron su matrimonio en 2021. Durante el proceso de separación, ambos incurrieron en acciones que afectaron principalmente a los menores, quienes quedaron bajo el resguardo de un familiar materno. Mientras tanto, la madre permanecía en arresto domiciliario.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.