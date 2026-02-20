Conmemoran el 20 aniversario de la tragedia en Pasta de Conchos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Carlos Macias

A 20 años de la explosión en la mina 8 de Pasta de Conchos, deudos de los 65 trabajadores fallecidos participaron en una misa conmemorativa realizada al pie del complejo minero, en el municipio de San Juan de Sabinas, en la región carbonífera de Coahuila.

Durante la ceremonia religiosa, acompañada de música sacra, familiares recordaron uno a uno a los mineros con un pase de lista. Por cada nombre se encendió una veladora y se colocó una playera con su fotografía, entre arreglos florales y muestras de duelo.

La celebración fue encabezada por monseñor Alonso Miranda, obispo de la Diócesis de Piedras Negras, quien encomendó “el cuerpo y el alma de nuestros hermanos difuntos al amor y a la misericordia de Dios”, y pidió que descansen en paz.

Avances y obstáculos en el rescate de mineros en Coahuila

La explosión en Pasta de Conchos ocurrió el 19 de febrero de 2006 y dejó 65 trabajadores sin vida. Desde 2024 se reanudaron los trabajos de rescate de los restos que permanecían en el interior del socavón.

De acuerdo con la información oficial, hasta ahora se han localizado los restos de 25 mineros; de ellos, 23 han sido identificados y restituidos a sus familias.

Sin embargo, los trabajos han enfrentado interrupciones derivadas de daños estructurales en el socavón y de trámites administrativos, lo que ha provocado retrasos en las labores de búsqueda.

Familia Pasta de Conchos pide investigar como homicidio industrial

A dos décadas de la tragedia minera en Coahuila, el colectivo Familia Pasta de Conchos reiteró su exigencia de que el caso sea investigado como homicidio industrial y que las responsabilidades alcancen a todos los involucrados.

Los familiares señalaron que, aunque el inicio de los rescates cambió el panorama para varias familias, la demanda de verdad y justicia continúa vigente.

La conmemoración del 20 aniversario se realizó en medio de llamados para que no se repitan accidentes en el sector minero y para que se garanticen condiciones de seguridad laboral en la región carbonífera.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.