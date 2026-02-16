Estudiante se atrinchera en baños para atentar contra su vida en Coahuila

GENERANDO AUDIO...

Foto: Noé López

Momentos de angustia vivió este lunes la comunidad estudiantil de la escuela secundaria “Miguel Hidalgo”, en el municipio Piedras Negras, al Norte de Coahuila, cuando una alumna de se atrincheró en los sanitarios de la institución con un cuadro depresivo que la llevó a intentar acabar con su vida

De acuerdo con la primera información ministerial, una compañera de la estudiante fue quien alertó al cuerpo docente de las intenciones de la joven de apenas 14 años, quien le mostró navajas.

La dirección del plantel solicitó apoyo de los cuerpos de emergencia a las 9:00 horas. Al arribo de las autoridades la tensión creció. La adolescente pedía la presencia de una tía, quien junto a un mediador lograron que la alumna desistiera del suicidio.

El director de la institución, Alejandro Esquivel Alanis, reveló que la estudiante si alcanzó a lastimarse, que presentaba algunas lesiones en uno de sus brazos, razón por lo que fue atendida por paramédicos del cuerpo de bomberos en el lugar.

El motivo del cuadro depresivo se desconoce hasta el momento. Su tía dio a conocer que no es la primera vez que intenta lastimarse, y que por ello se encuentra bajo tratamiento médico.

La dirección del plantel escolar reconoció la necesidad de reforzar las pláticas de prevención con los alumnos y la comunicación dentro del núcleo familiar, por lo que dijo comenzará un programa de apoyo emocional para la adolescente en crisis, y el resto de los estudiantes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento