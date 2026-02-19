Policías evitan suicidio de un hombre en puente peatonal de Saltillo, Coahuila

GENERANDO AUDIO...

Policías evitan suicidio en puente. Foto ilustrativa: CSPC Saltillo.

En redes sociales ha comenzado a compartirse un video en el que se puede ver cómo policías de Saltillo, en el estado de Coahuila, evitan el suicidio de un hombre que aparentemente quería lazarse desde un puente peatonal.

Desde hace algunas horas, en redes sociales, usuarios y medios locales han empezado a compartir un video en el que se puede observar cómo policías de la ciudad de Saltillo, Coahuila, evitan el suicidio de un hombre.

De acuerdo con algunos reportes, los elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo lograron salvar a un hombre que presuntamente quería lanzarse desde un puente peatonal ubicado al sur de la capital del estado.

Sí, todo esto ocurrió durante la madrugada del miércoles 18 de febrero de 2026, cuando reportaron a la policía local que había una persona parada sobre el barandal de un puente, justo frente a la Central de Autobuses.

¿Cómo lograron evitar que se lanzara?

En el video que circula en redes sociales se puede ver que unos cuatro policías de Saltillo rodean al hombre, mientras está parado en el barandal del puente.

Entonces se observa que los elementos hablan con él, intentando evitar que se lance. Sin embargo, en un momento en que se distrae, uno de los policías lo sujeta de las piernas y con ayuda de sus compañeros lo contienen y resguardan para que no se aviente.

Por último, de acuerdo con reportes, la persona fue trasladada a una Unidad de Integración Familiar para su contención.

