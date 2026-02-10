Hoy vence plazo para tramitar o actualizar el INE en Coahuila

GENERANDO AUDIO...

Ultimo día para tramitar o renovar tu INE. Foto: FB INE Coahuila

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila informó que hoy martes 10 de febrero es el último día para que la ciudadanía realice el trámite de inscripción o actualización de la credencial para votar, procedimiento indispensable para integrar el padrón electoral rumbo a las elecciones locales 2026.

La autoridad electoral señala que las personas que no realicen el trámite dentro del plazo no podrán modificar sus datos ni incorporarse al padrón una vez concluido el cierre, lo que impacta directamente en su posibilidad de participar en la próxima jornada electoral.

Coahuila, única entidad con elección ordinaria en 2026

El INE destaca que Coahuila es la única entidad del país que tendrá una elección ordinaria en 2026, en la que se renovará el Congreso del Estado, por lo que la actualización del padrón electoral resulta clave para la correcta organización del proceso.

Contar con un padrón confiable permite a la autoridad electoral planear la instalación de casillas, la producción de materiales electorales y la asignación de funcionarios, además de brindar certeza jurídica a la elección.

¿Quiénes deben acudir hoy a los módulos del INE?

El trámite de la credencial para votar aplica este día para las personas que requieren:

Cambio de domicilio

Corrección de datos personales

Renovación de credenciales vencidas

Asimismo, el INE hace un llamado a las y los jóvenes que cumplen 18 años antes de la elección para que acudan hoy mismo a realizar el trámite, ya que solo quienes queden registrados en el padrón podrán ejercer su derecho al voto.

Una vez concluido este periodo, no será posible de realizar altas modificaciones hasta después de la jornada electoral.

La autoridad electoral señala que los cambios de domicilio deben reflejarse correctamente para garantizar que cada persona vote en la casilla que le corresponde.

Llamado a no dejar pasar la fecha límite

El INE exhorta a la población de Coahuila a no dejar pasar este último día y acudir a los módulos de atención ciudadana para realizar el trámite correspondiente, recordando que la credencial para votar no solo es indispensable para participar en las elecciones, sino también un documento oficial de identificación.

Con ello, el organismo busca fortalecer la participación ciudadana y asegurar que las elecciones locales de 2026 se desarrollen bajo los principios de legalidad, certeza y transparencia.

