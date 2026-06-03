Elecciones en Coahuila 2026: qué se vota este domingo 7 de junio y cómo ubicar tu casilla

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Tinta indeleble que se usa en las votaciones | Foto: Cuartoscuro

Los ciudadanos de Coahuila acudirán a las urnas este domingo 7 de junio de 2026 para renovar el Congreso local. En esta jornada electoral se elegirán las 25 diputaciones que integrarán el Poder Legislativo estatal, de las cuales 16 serán por mayoría relativa y 9 por representación proporcional.

¿Qué cargos se eligen en Coahuila?

A diferencia de otros procesos electorales, en esta ocasión los votantes no elegirán gobernador ni presidentes municipales. La elección está enfocada únicamente en la renovación de las 25 curules del Congreso del Estado, cuyos integrantes serán responsables de aprobar leyes, presupuestos y reformas para la entidad.

¿Cómo ubicar tu casilla para votar?

El Instituto Nacional Electoral (INE) habilitó la plataforma “Ubica tu Casilla”, donde los ciudadanos pueden consultar el lugar exacto donde les corresponde emitir su voto. Para hacerlo, es necesario ingresar al portal oficial del INE y capturar la sección electoral que aparece en la credencial para votar.

Puedes consultar tu casilla en:

Ubica tu Casilla del INE

Además, el Instituto Electoral de Coahuila también cuenta con herramientas de consulta para verificar la ubicación de las casillas instaladas en la entidad.

¿Cuál será el horario de votación?

Las casillas abrirán a las 8:00 de la mañana y cerrarán a las 18:00 horas, siempre que no haya ciudadanos formados esperando emitir su voto.

¿Por qué son importantes estas elecciones?

Aunque se trata de una elección legislativa, los resultados definirán la composición política del Congreso de Coahuila durante los próximos años y servirán como un termómetro rumbo a las elecciones de 2027, cuando se renovarán diversos cargos a nivel nacional.

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