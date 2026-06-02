Menor acusa a su padre de abuso en Coahuila; Gobierno sigue el caso

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Foto: Getty

El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez González, aseguró que el Gobierno municipal brinda asistencia a una niña de 9 años que denunció presunto abuso sexual por parte de su padre y aclaró que el señalado no tiene ninguna relación con la administración local.

La postura del edil fue difundida en dos mensajes publicados en redes sociales, luego de que el caso generara protestas ciudadanas y cuestionamientos sobre una supuesta relación entre el presunto agresor y el Ayuntamiento.

#URGENTE🚨I Un caso registrado en Piedras Negras, #Coahuila, ha generado conmoción e indignación luego de que una niña de 9 años señalara durante una diligencia relacionada con su custodia ser víctima de presunto abuso sexual por parte de su padre.



⚠️Las imágenes del momento… pic.twitter.com/mV6h0oX3e8 — Josue Aguilar (@josuealeexis) June 1, 2026

DIF Municipal brindará apoyo a la menor y a su madre

En una primera publicación, realizada el 30 de mayo, Rodríguez señaló que las autoridades municipales ya tenían conocimiento del caso desde semanas atrás y que el Sistema DIF Municipal había dado seguimiento a la situación.

“El DIF Municipal de Piedras Negras brindará la asistencia social, jurídica y psicológica necesaria tanto a la menor como a su madre”, indicó.

El alcalde precisó que la atención se realizará en coordinación con la Procuraduría para los Niños, las Niñas y la Familia, instancia que, afirmó, cuenta con las facultades legales para intervenir en este tipo de casos.

Asimismo, hizo un llamado a la Fiscalía, la PRONNIF y a los jueces para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Niega vínculos entre el presunto agresor y el Gobierno municipal

Un día después, el presidente municipal emitió una aclaración para responder a versiones difundidas en redes sociales sobre una supuesta relación laboral entre el padre de la menor y el Ayuntamiento.

“El C. Eduardo Alejandro Morales Cervera (padre de la menor) no mantiene relación laboral, contractual, de representación, mandato o apoderamiento alguno en nuestra Administración Municipal”, afirmó.

También explicó que quien sí colaboró con el Gobierno local fue Juan Porfirio Morales Cervera, quien fungió como asesor jurídico y apoderado legal del municipio entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2025.

“Fuera de ese antecedente, no existe actualmente vínculo laboral, profesional, de representación jurídica o de cualquier otra naturaleza entre el Municipio de Piedras Negras y las personas antes mencionadas”, agregó.

¿Qué ocurrió con la menor en Piedras Negras?

El caso se hizo público luego de que la niña denunciara ante policías municipales haber sido víctima de abuso sexual presuntamente cometido por su padre, identificado como Eduardo Alejandro Morales.

En un video que se hizo viral se puede escuchar a la niña, entre lágrimas, decir: “Yo no me quiero ir con mi papá porque eso está muy mal”, al relatar que una noche despertó mientras su padre presuntamente la tocaba.

La denuncia provocó indignación entre habitantes de Piedras Negras, quienes se manifestaron frente a las oficinas de la PRONNIF y, posteriormente, bloquearon durante varias horas el Puente Internacional II que conecta con Eagle Pass, Texas.

Tras las protestas, la PRONNIF intervino y resguardó a la menor mientras continúan las investigaciones.

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