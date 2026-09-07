Un hombre de 35 años murió ahogado en un estanque de Matamoros, Coahuila

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Hombre muere ahogado en Matamoros. Foto: Protección Civil y Bomberos Torreón.

Un hombre murió ahogado en un estanque ubicado en el municipio de Matamoros, en el estado de Coahuila, pues ya no logró salir a la superficie. Fueron elementos de Protección Civil y bomberos los que rescataron su cuerpo sin vida el pasado domingo 6 de septiembre.

Murió ahogado en estanque de Matamoros

De acuerdo con un reporte de Protección Civil y Bomberos Torreón, este pasado domingo un hombre de aproximadamente 35 años de edad murió ahogado después de entrar a un estanque ubicado en el municipio de Matamoros, en el estado de Coahuila.

La dependencia señala que sus elementos acudieron al lugar para apoyar a las autoridades locales y llevar a cabo las maniobras necesarias para recuperar el cuerpo sin vida del hombre.

“Al arribar al lugar, elementos del Honorable Cuerpo de Bomberos de Torreón realizaron las maniobras correspondientes para la recuperación del cuerpo, mismo que lamentablemente ya no presentaba signos vitales“, indicaron.

¿Qué ocurrió con este hombre?

Según Protección Civil y Bomberos Torreón, las personas que acompañaban al hombre contaron que ingresó al estanque, pero que poco tiempo después ya no logró salir a la superficie, por lo cual pidieron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

También, medios locales aseguran que el hombre, junto a dos personas más, habían acudido al sitio para nadar; sin embargo, después de las 17:30 horas, no pudo salir del agua.

Luego de reportar el incidente a las autoridades, los elementos de Protección Civil de Matamoros acudieron al lugar y con ayuda de un dron, ubicaron el cuerpo. Pero ante la imposibilidad de sacarlo, pidieron la ayuda de personal de rescate acuático de Torreón, quienes finalmente recuperaron el cuerpo.

Autoridades quedaron a cargo del lugar

Tras las labores de rescate del cuerpo, el estanque quedó bajo responsabilidad de las autoridades correspondientes, quienes se encargarían de las averiguaciones relacionadas con el fallecimiento del hombre.

“El lugar quedó a cargo de las autoridades correspondientes”, indicaron.

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