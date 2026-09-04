Quitan curul en el Congreso de Coahuila al diputado “Lord Lamborghini”

GENERANDO AUDIO...

Lamborghini. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila(TEEC) propinó este viernes un duro revés al diputado del Partido del Trabajo (PT), Antonio Flores Guerra, “Lord Lamborghini”. Por orden judicial, el legislador deberá ceder de manera inmediata su curul en el Congreso local para que sea ocupada por su suplente, garantizando así el derecho al ejercicio efectivo del cargo.

La resolución judicial determina que la suplencia de Fernando Rodríguez González subsistirá durante todo el periodo ordinario de sesiones que comenzó este 1 de septiembre, y concluye el 31 de diciembre, con la actual Legislatura en funciones.

¿Por qué suspendieron a “Lord Lamborghini”?

Antonio Flores quedó suspendido de sus funciones derivado de inasistencias injustificadas durante el periodo electoral pasado, en el que el militante del Partido del Trabajo (PT) buscaba su reelección como diputado local.

El pleno del Tribunal local enfatizó que la diputación no puede ser ejercida de manera simultánea por la persona propietaria y la suplente, blindando así los derechos políticos de este último para el desempeño de sus funciones.

Para dar cumplimiento inmediato a esta sentencia, el Tribunal local ordenó al Congreso de Coahuila emitir una declaratoria instrumental que deje en firme esta situación jurídica, sin que esto implique una nueva valoración sobre el origen de la suplencia.

Con esta resolución, el Partido del Trabajo perdió también una de dos representaciones que tenía en el Congreso de Coahuila, el organismo político, México Avante, que apenas este año logro constituirse como partido en la entidad, logró colarse en la recta final de la 63 ( LXIII) Legislatura.

¿Quién es “Lord Lamborghini”?

Antonio Flores Guerra, conocido como“Lord Lamborghini”, se desempeñó como diputado local en el Congreso del Estado de Coahuila. Su apodo se lo ganó tras ser captado conduciendo un lujoso automóvil con valor aproximado de 7 millones de pesos. También se le ha visto con un reloj valuado en alrededor de 4 millones de pesos

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.