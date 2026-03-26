INE anuncia fecha límite para recoger la credencial de elector antes de elecciones en Coahuila

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Fecha límite para recoger credencial del INE en Coahuila. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció cuál es la fecha límite para que las personas que viven en el estado de Coahuila no olviden recoger su credencial de elector, con la que podrán votar en las siguientes elecciones del 7 de junio de 2026.

Fecha límite para recoger la credencial del INE en Coahuila

A través de su página oficial, el INE compartió un comunicado con el que anunció la fecha límite para recoger la credencial de elector en el estado de Coahuila. Sí, este llamado es principalmente para aquellas personas que llevaron a cabo trámites de actualización de datos, reposición o inscripción al Padrón Electoral.

Según el instituto, las y los coahuilenses podrán ir a los Módulos de Atención Ciudadana a recoger su credencial de elector hasta el próximo martes 31 de marzo de 2026.

De acuerdo con el INE, entre los motivos por los que las personas solicitaron su identificación electoral, se encuentran los siguientes:

Jóvenes que cumplen 18 años antes o el día de las elecciones (7 de junio)

Actualización de datos personales o de domicilio

Solicitud de reposición

¿Se entregarán credenciales después de esta fecha?

El Instituto Nacional Electoral asegura que si las personas no recogen su credencial de elector hasta esta fecha límite, en el mismo módulo donde realizaron su trámite, después no se les entregará. De hecho, indicaron que luego del martes 31 de marzo quedarán bajo resguardo.

“Por ello, se invita a las y los ciudadanos a acudir con oportunidad al mismo módulo donde realizaron su trámite, porque las identificaciones que no sean recogidas en tiempo y forma no podrán ser entregadas posteriormente a la fecha límite establecida, quedando bajo resguardo a fin de garantizar la certeza de la Lista Nominal de Electores de Coahuila”, indicaron.

También resaltaron que tener la credencial vigente es un requisito importante para votar el próximo 7 de junio, en las elecciones para escoger diputados locales.

Ya para acabar, explicaron que si quieren consultar la ubicación exacta y los horarios de servicio de los Módulos de Atención Ciudadana del INE, pueden revisar esta información en la siguiente página: https://ubicatumodulo.ine.mx/, o llamado a la línea telefónica INETEL, al 800 433 2000.

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