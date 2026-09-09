Obras borran vestigios de la Batalla de La Angostura en Coahuila

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El campo de la histórica Batalla de La Angostura, ocurrida el 22 de febrero de 1847 en Coahuila, enfrenta afectaciones por el paso de maquinaria pesada. Una de las colinas donde combatieron las fuerzas mexicanas ha desaparecido casi en un 90%, según integrantes del Museo de la Batalla de La Angostura.

Este paraje, ubicado en el antiguo camino de San Luis a Saltillo, fue escenario de la defensa mexicana durante la invasión estadounidense. Ahí murieron más de mil soldados mexicanos y también combatieron integrantes del Batallón de San Patricio.

Maquinaria afecta campo de la Batalla de La Angostura

La loma defensiva donde resistió la retaguardia mexicana comandada por el general Antonio López de Santa Anna y donde combatieron artilleros del Batallón de San Patricio ha sido afectada por maquinaria pesada.

Carlos Recio, vicepresidente del Museo de la Batalla de La Angostura de Saltillo, señaló que el campo es uno de los dos espacios que se conservan mayoritariamente de aquella guerra.

Explicó que el lugar ha sufrido dos momentos importantes de destrucción. Uno ocurrió durante la década de 1980, en el arroyo de Las Terneras, y otro corresponde a las afectaciones recientes.

“Esta colina en particular ha desaparecido casi en un 90 por ciento”, señaló Recio.

Patronato alerta por destrucción del sitio histórico en Coahuila

El patronato del Museo de la Batalla de La Angostura cuestionó la falta de intervención de las autoridades ante las afectaciones.

Mauricio González, presidente del museo, aseguró que han observado cómo la maquinaria está destruyendo el sitio histórico.

También indicó que el área cuenta con protección ecológica mediante un decreto del Gobierno de Coahuila y está considerada zona de protección ecológica dentro del plano de desarrollo urbano de Saltillo.

La Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila ya había cerrado en el pasado tres pedreras con el objetivo de proteger este paraje.

Vestigios históricos de La Angostura también están en riesgo

Las afectaciones ocurren en una zona donde se han realizado investigaciones arqueológicas. Hace dos años, especialistas de las universidades de Oregon, de Coahuila y de la Agraria Antonio Narro encontraron más de 80 vestigios históricos durante apenas unos días de trabajos.

El patronato también cuenta con un plan nacional elaborado junto con la Sedena y el Gobierno de Irlanda para construir un Museo de Sitio tecnológico. El proyecto ahora se encuentra amenazado por las afectaciones al terreno.

Integrantes del patronato advierten que, si no se toman medidas, podrían perderse más vestigios del campo donde combatieron cerca de 15 mil mexicanos e irlandeses durante la Batalla de La Angostura.

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