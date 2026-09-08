Madre denuncia muerte de su bebé tras 10 meses hospitalizada; IMSS responde

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Madre denuncia muerte de su bebé en IMSS Coahuila. Foto: Pexels.

En redes sociales se comparte un video de una madre llamada Rosy Uribe, quien acudió el pasado lunes 7 de septiembre a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del municipio de San Pedro, en el estado de Coahuila, para denunciar y exigir justicia por la muerte de su bebé María Luciana, quien estuvo hospitalizada durante sus primeros 10 meses de vida.

Una madre denuncia la muerte de su bebé en IMSS Coahuila

En las últimas horas, un video de la madre Rosy Uribe se ha vuelto viral en redes sociales, pues en éste se observa como denuncia y exige justicia por la muerte de su bebé en la Clínica 21 del IMSS, la cual se encuentra en San Pedro, Coahuila.

Durante la grabación, la mamá de María Luciana asegura que desde el nacimiento de su hija enfrentó varias dificultades en las instalaciones del Seguro Social, como que al acudir el 23 de octubre de 2025 para dar a luz, no encontró a un ginecólogo disponible, por lo que tuvo que ser atendida por médicos generales.

“Ya no tengo nada que perder, no me voy a quedar callada”, dice Rosy Uribe en el video.

La bebé permaneció 10 meses hospitalizada

También señala que su bebé estaba en posición podálica, por lo cual quedó atorada durante el nacimiento, lo que habría provocado, asegura, una grave falta de oxígeno y después un daño cerebral irreversible en su hija.

Tras todo esto, María Luciana fue trasladada al Hospital General de Zona número 18 del IMSS, en Torreón, donde permaneció bajo atención médica durante casi 10 meses y, según la familia, conectada a un respirador artificial.

La bebé lamentablemente murió el 4 de agosto de 2026. Razón por la que su madre y sus familiares llevaron a cabo una denuncia penal contra los médicos que participaron en el parto.

Ahora también solicitan que la Fiscalía General de Coahuila investigue los hechos.

“Me arruinaron el futuro de mi hija, me arruinaron mi vida. Mi único error fue llegar a una clínica donde no había ginecólogo”, dijo la madre de María Luciana.

IMSS asegura que la madre y la bebé recibieron atención médica especializada

A través de un comunicado, el IMSS Coahuila lamentó el fallecimiento de la bebé y expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

Pero también la institución aseguró que desde el ingreso de la madre y la bebé a sus instalaciones en octubre del año pasado, “recibieron toda la atención disponible por parte del personal médico de dicha unidad”.

Sin embargo, señalan que debido a la complejidad del parto, se solicitó su traslado al Hospital General de Zona número 18 de Torreón para dar continuidad a su atención médica especializada.

“Durante su estancia hospitalaria, la paciente recibió atención y tratamiento acorde a su condición, siempre con el previo acuerdo de los familiares e información de las alternativas de manejo”, finalizaron.

Hasta el momento, las autoridades de Coahuila no han informado si investigarán el caso.

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