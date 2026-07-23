Muere perrito Rocky; vinculan a proceso a Liliana “N” acusada de arrastrarlo en Coahuila

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Murió perrito Rocky en Coahuila. Foto: Getty Images

Veterinarios dieron a conocer que el perrito Rocky murió este pasado miércoles 22 de julio, mientras que autoridades del estado de Coahuila informaron que vincularon a proceso a Liliana “N”, la presunta responsable de arrastrarlo y arrollarlo en calles de la ciudad de Saltillo.

Murió el perrito Rocky en Coahuila

A través de un video publicado en las redes sociales oficiales de Pets Care, el doctor veterinario Humberto Baca dio a conocer que a las 9:05 horas de este pasado miércoles 23 de julio, murió Rocky, el perrito que fue arrastrado y arrollado en calles de Saltillo, Coahuila, por una mujer identificada como Liliana “N”.

“Me dirijo a ustedes con profunda tristeza para darles este mensaje. A las 9:05 del día de hoy, Rocky dejó de tener signos vitales”, señaló en la grabación, en la cual agregó que el caso de este perrito fue extremadamente complicado.

También explicó que el diagnóstico de Rocky fue un trauma medular agudo, el cual fue provocado por las lesiones de arrastre que sufrió, principalmente a nivel cervical. Además, agregó que aunque ingresó estable hasta cierto punto a la clínica, después perdió estabilidad fisiológica por una respuesta inflamatoria generalizada que se presentó horas después del trauma, lo cual también desencadenó otras descompensaciones fisiológicas.

Por último, detalló que el daño neurológico que sufrió el perrito Rocky fue irreversible.

“Les doy las gracias por haber depositado su confianza en mis manos y en la de mi equipo y le pido a Dios que me siga dando la fortaleza para continuar salvando más vidas. Muchas gracias”, indicó al final del video.

Vinculan a proceso a Liliana “N” con prisión preventiva

Por su parte, la Fiscalía General de Coahuila dio a conocer que Liliana “N”, la mujer acusada de arrastrar y arrollar al perrito Rocky con su camioneta, fue detenida y vinculada a proceso.

Las autoridades del estado informaron que un juez le dictó como medida cautelar, prisión preventiva justificada.

“El día de ayer, Liliana ‘N’ fue detenida con motivo de la cumplimentación de una orden de aprehensión. El juez de control consideró necesario este medio de conducción y el mismo día de ayer se llevó a cabo la audiencia inicial en el cual esta persona ya fue vinculada a proceso y también se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada“, indicaron.

La Fiscalía de Coahuila igual señaló que tras denunciarse el caso del perrito Rocky, comenzaron una investigación, recabaron pruebas, formalizaron los videos que se compartieron en redes sociales, revisaron el domicilio de la acusada tras la autorización de un juez y obtuvieron información biológica para abrir una carpeta de investigación.

¿Cuál es la pena por asesinar a un perrito en Coahuila?

Tras lo ocurrido con el perrito Rocky, usuarios en redes sociales han comenzado a preguntarse cuál es la pena en el estado por maltrato animal, así como por asesinar a uno.

Al respecto, en el Código Penal del Estado de Coahuila, justo en el “Capítulo Quinto. Delitos contra la vida, integridad y dignidad de los animales”, se incluyen dos artículos en los que se habla de las penas para quienes cometan este tipo de faltas.

En el artículo 293 Bis 1 se menciona que a quien cometa actos de maltrato o crueldad injustificados en contra de cualquier animal que no constituya plaga, provocando o no lesiones evidentes,se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión, así como de 100 a 500 días de multa, además del aseguramiento de todos los animales que pueda tener la persona acusada. Pero igual se agrega que la pena puede aumentar en una mitad si las lesiones ponen en peligro la vida del animal.

Mientras que el artículo 293 Bis 2 señala que a todo aquel que cometa actos de maltrato o crueldad injustificada en contra de cualquier animal que no constituya plaga, provocándole la muerte, se le impondrán de dos a seis años de prisión y de 300 a mil días de multa, así como el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado.

¡Ojo! Este artículo también indica lo siguiente: “En el caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal previo a su muerte, las penas se aumentaran en una mitad. Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos que provoquen una muerte no inmediata y por el contrario prolonguen la agonía del animal, ya sea por las lesiones que provoca o el detrimento de la salud del animal; salvo lo exceptuado en las Leyes de Protección a los Animales”.

Esto quiere decir, por último, que Liliana “N” podría pasar más de seis años en la cárcel por el caso del perrito Rocky, pues no murió inmediatamente tras arrastrarlo y atropellarlo con su camioneta, sino que prolongó su agonía.

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