Padres denuncian falsas acusaciones que impiden convivencia con hijos

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Colectivos de padres de familia se manifestaron en Coahuila y el Estado de México para denunciar obstáculos legales que, aseguran, les impiden mantener la convivencia con sus hijos mientras enfrentan procesos en juzgados familiares.

Las movilizaciones se realizaron en el marco del Día Internacional contra las Denuncias Falsas. Los participantes señalaron que presuntas acusaciones injustas y procesos judiciales prolongados pueden provocar una fractura del vínculo entre padres, niñas, niños y adolescentes.

Padres denuncian obstrucción de convivencia con sus hijos

En Saltillo, integrantes del movimiento “Soy Papá, No Criminal” se reunieron para exigir justicia y denunciar lo que consideran una obstrucción sistemática del vínculo con sus hijos.

Jaime Rivera, enlace de la asociación civil, explicó que una denuncia puede derivar en medidas que bloqueen el contacto entre padres e hijos.

“Haces algo que no les parece, vienen y te ponen una denuncia falsa, te hacen una orden de restricción o de protección y entonces ahí hay un bloqueo total”.

De acuerdo con datos proporcionados por el propio movimiento, esta problemática afecta a cerca de 260 personas en Coahuila.

Los integrantes señalaron que la falta de convivencia no afecta únicamente a los padres. También hay madres, tías y principalmente abuelas que se encuentran litigando en juzgados familiares para intentar recuperar el contacto con niñas, niños y adolescentes.

Padres protestan ante Poder Judicial y Legislatura de Edomex

En el Estado de México, padres de familia también se manifestaron frente a la Legislatura y el Poder Judicial para denunciar obstáculos que, aseguran, les impiden convivir con sus hijos durante los procesos judiciales.

Juan Pablo Espino Lira, padre de familia, señaló que lleva dos años en un proceso y actualmente puede convivir con su hijo solamente cuatro horas al mes.

“Demasiado tardado. Yo, imagínate, llevo dos años ya en el proceso, nada más yo puedo ver a mi hijo cuatro horas en un mes, literal, cuatro horas en un mes”.

Piden garantizar convivencia mientras se resuelven litigios

Los manifestantes solicitaron que, mientras se resuelven los litigios, se garantice la convivencia entre padres e hijos bajo criterios que privilegien el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Además, entregaron un pliego petitorio a la Legislatura y al Poder Judicial del Estado de México. También solicitaron instalar mesas de trabajo para revisar los casos y analizar posibles modificaciones a la legislación.

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