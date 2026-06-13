PT presenta demanda de juicio político contra gobernador de Coahuila

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Solicitan juicio político contra el gobernador de Coahuila. Foto: Cuartoscuro/Getty

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja, presentó una demanda de juicio político en la Cámara de Diputados contra el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y contra el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, por presuntas violaciones a la Constitución y a los derechos humanos durante el proceso electoral celebrado el pasado domingo.

El legislador acusó a las autoridades estatales de presuntamente utilizar a corporaciones de seguridad para actuar contra candidatos, dirigentes y operadores de Morena y del PT antes, durante y después de la jornada electoral.

PT acusa uso de la fuerza pública contra militantes y candidatos

Durante la presentación del recurso, Ricardo Mejía Berdeja aseguró que el gobernador de Coahuila habría instruido a elementos de seguridad estatal para actuar contra integrantes de la oposición.

“…El gobernador instruyó a la policía del estado para que reprimiera, secuestrara, golpeara y torturara a candidatos, dirigentes y operadores de Morena y del Partido del Trabajo. Estos hechos sucedieron antes, durante y posteriormente a la jornada electoral de Coahuila…”, declaró el legislador.

El diputado afirmó que las presuntas acciones ocurrieron en el contexto de denuncias relacionadas con una supuesta compra masiva de votos en favor del PRI.

Denuncian presuntas agresiones contra candidatos y familiares

Mejía Berdeja señaló que entre los hechos denunciados se encuentra la presunta privación ilegal de la libertad de personas vinculadas a su movimiento político.

“…Al suplente Javier Castillo y al propietario Antonio Flores los privó de su libertad. A Antonio Flores lo golpeó; a su hermana Tania no solamente la golpearon, sino que también le echaron gas lacrimógeno en el ojo, ahorita tiene un problema fuerte en la córnea, hubo abuso sexual. Y todo esto por la policía estatal”, sostuvo.

Hasta el momento, las autoridades señaladas no han emitido una postura pública respecto a estas acusaciones.

Acusan presunta compra de votos mediante códigos QR

El legislador también denunció un supuesto esquema de compra de votos a través del uso de códigos QR durante la elección.

“…Esta es la QR dictadura de Coahuila. O sea, las elecciones eran un mercado de compra-venta donde con el código QR, entre 500, 600 y hasta 1,000 pesos, se estuvieron comprando votos…”, afirmó.

Asimismo, aseguró que este mecanismo habría derivado en lo que calificó como el “más grave fraude electoral en la historia de Coahuila”.

Señalan inacción del Instituto Electoral de Coahuila

El diputado del PT criticó que, pese a las irregularidades denunciadas, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) no ha actuado para investigar o sancionar los hechos señalados.

La demanda de juicio político presentada ante la Cámara de Diputados deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para su admisión y eventual análisis. Hasta el momento, ni el gobierno de Coahuila ni la Fiscalía General del Estado han fijado una posición oficial sobre las acusaciones realizadas por el legislador petista.

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