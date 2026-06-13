FGR asume investigación por el secuestro de Roxana Guzmán en Veracruz

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Secuestro de Roxana Guzmán será investigado por la FGR. Foto: FGR/Getty

La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación por la privación ilegal de la libertad de la periodista Roxana Ramírez, directora del portal Pulso Informativo, quien permanece desaparecida desde principios de junio tras ser sustraída de su domicilio en el sur de Veracruz.

La fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que la carpeta de investigación fue entregada a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), instancia que asumirá las indagatorias desde sus oficinas centrales en la Ciudad de México.

La #FGR atrae la investigación por el secuestro de de reportera Roxana Ramírez en Veracruz. La titular de la Fiscalía estatal, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que el 10 de junio, la Fiscalía General de la República solicitó la atracción del caso y hoy le fue entregada… pic.twitter.com/qxZbeLcX7V — Nacho Lozano (@nacholozano) June 12, 2026

FGR asume el caso de Roxana Ramírez

De acuerdo con la titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la solicitud formal de atracción por parte de la FGR se realizó el 10 de junio, y posteriormente fue entregada la carpeta de investigación correspondiente.

Durante una conferencia de prensa, Jiménez Aguirre confirmó el cambio de jurisdicción en el caso.

“Antier la atracción por parte de la FGR y el día de hoy se está entregando esta carpeta en la Ciudad de México, en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión”, declaró la fiscal.

La funcionaria indicó que la Fiscalía estatal desarrolló diversas diligencias antes de que la Federación asumiera la investigación, incluyendo entrevistas, dictámenes periciales y labores de búsqueda coordinadas con otras autoridades.

#Nacional 🚔🚨 A 10 días de la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, la fiscal de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez, dio a conocer que entregó la carpeta de investigación a la #FGR, pero que no significa que no se le siga dando seguimiento al caso.

Video… pic.twitter.com/F89oGyqpjq — ObservadorMX (@mx_observa) June 13, 2026

¿Qué pasó con la periodista Roxana Ramírez?

Roxana Ramírez, directora del portal Pulso Informativo, fue privada de la libertad el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital, Veracruz. De acuerdo con los reportes, hombres armados ingresaron a su domicilio y se la llevaron por la fuerza. El hecho quedó registrado en un video difundido posteriormente, en el que se observa a varios sujetos encapuchados y portando armas largas irrumpiendo en la vivienda antes de llevarse a la periodista.

Investigación federal busca esclarecer el caso

Con la atracción del expediente por parte de la FEADLE, la investigación por la desaparición de Roxana Ramírez pasa al ámbito federal, en un caso que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión y el gremio periodístico.

“Estamos muy pendientes, porque al final del día, si bien hubo ciertas especulaciones respecto a que había aparecido, que se hicieron detenciones, nosotros tenemos que verlo todo en un contexto”, expresó.

Mientras continúan las labores de búsqueda, familiares y colegas mantienen el llamado a las autoridades para que se intensifiquen las investigaciones y se logre esclarecer el paradero de la comunicadora.

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