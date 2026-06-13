David Beckham recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood antes de la inauguración del Mundial en EE. UU.

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David Beckham se mostro conmovido por la distinción. Foto: AFP

David Beckham sumó un nuevo reconocimiento a su histórica carrera al recibir este viernes una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en una ceremonia celebrada en Los Ángeles que coincidió con el debut de Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El exfutbolista inglés estuvo acompañado por el actor Tom Cruise y por su esposa, la empresaria y diseñadora Victoria Beckham, quienes destacaron el papel fundamental que desempeñó para impulsar el crecimiento del fútbol en territorio estadounidense.

David, Victoria y Tom. FOTO: afp

A sus 51 años, Beckham se mostró emocionado por recibir uno de los máximos reconocimientos del mundo del entretenimiento.

“Siempre he sido un soñador, pero jamás podría haber imaginado que un honor como este podría llegarle a un jugador de fútbol de la clase trabajadora como yo”, expresó.

La ceremonia reunió a decenas de seguidores que soportaron las altas temperaturas de Los Ángeles para ovacionar al exmediocampista, quien llegó a la Major League Soccer (MLS) en 2007 para jugar con el LA Galaxy, una decisión que marcó un antes y un después para el deporte en Estados Unidos.

Un reconocimiento en medio de la fiesta mundialista

David Beckham. Foto: AFP

Beckham destacó que la distinción llega en un momento especial para el país, que junto con México y Canadá organiza la Copa Mundial 2026.

“Qué apropiado que esté aquí hoy cuando nos preparamos para celebrar la apertura del Mundial en Estados Unidos”, señaló.

“Es un poderoso momento para reconocer cómo el deporte que tanto amo ha crecido en este país en las últimas tres décadas”, mencionó el exjugador inglés.

Para Tom Cruise, la llegada de Beckham a la MLS fue determinante para atraer nuevos aficionados al fútbol.

“La gente que nunca había visto el fútbol, de repente tenía una razón para verlo”, dijo el actor de “Top gun”.

El actor recordó que cuando el inglés aterrizó en la liga estadounidense, esta contaba con apenas 13 equipos, mientras que actualmente suma 30 franquicias.

“Este es el impacto que celebramos hoy… un legado que cambió la trayectoria del deporte”, afirmó.

Por su parte, Victoria Beckham aseguró que su esposo ayudó a transformar el panorama deportivo estadounidense.

“Ayudó a hacer del fútbol uno de los grandes deportes de este país”, aseguró la ex spicegirl.

De leyenda del fútbol a empresario exitoso

David, Victoria y Tom. FOTO: AFP

Considerado uno de los futbolistas más influyentes de su generación, Sir David Beckham fue capitán de la selección de Inglaterra durante seis años y defendió los colores de clubes históricos como Manchester United, Real Madrid, AC Milan y Paris Saint-Germain, donde puso fin a su carrera profesional en 2013.

Tras retirarse, el exjugador apostó por el desarrollo del fútbol en Estados Unidos y se convirtió en copropietario del Inter Miami, club que alcanzó notoriedad mundial tras la llegada de Lionel Messi en 2023 y que conquistó la MLS por primera vez en su historia la temporada pasada.

Además, Beckham amplió su faceta empresarial al fundar en 2019 la productora de contenidos Studio 99, con la que incursionó en la industria del entretenimiento.

Con esta estrella en el Paseo de la Fama, Beckham suma un nuevo capítulo a una trayectoria que ha trascendido las canchas y que sigue dejando huella tanto en el deporte como en la cultura popular.

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