¿Quién jaló su cabello? Nuevo video resuelve misterio viral de Yucatán tras dos años

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Tras dos años agresión queda resuelta. Foto: Getty/Ilustrativa

Dos años después de que se hiciera viral la famosa frase “¿Quién me jaló mi cabello?”, usuarios en redes sociales aseguran haber resuelto uno de los misterios más comentados del internet mexicano.

Un nuevo video, grabado desde otro ángulo, muestra con mayor claridad el momento en que Esther Andrea, conocida en TikTok como Yolotzin Quetz, recibe el jalón de cabello que la convirtió en tendencia y dio origen a uno de los memes más recordados de los últimos años.

Nuevo ángulo revela quién habría hecho la agresión

En las imágenes se observa nuevamente el altercado entre varias personas, pero ahora se aprecia cómo una mujer de blusa blanca se acerca al grupo y aparentemente realiza el jalón de cabello.

#quienmejalomicabello

Siempre pensé que el de gorra fue, ahora ya puedo morir en paz

Los misterios del milenio se acaban, se revela que fue la viejita chaparrita quien jalo su cabello pic.twitter.com/M5TNAlBrAi — EL CONDE NADOR💩 (@hater103chp) June 11, 2026

Segundos después ocurre la escena que se volvió viral en todo México, cuando Esther Andrea lanza la frase que acumuló millones de reproducciones y fue replicada en memes, videos y parodias.

El misterio que internet tardó dos años en resolver

La aparición del nuevo video sorprendió a miles de usuarios, quienes durante años debatieron quién había sido la persona responsable de la agresión.

Además, la propia Esther Andrea ha comentado en redes sociales que sabe quién le jaló el cabello, aunque hasta ahora no ha revelado públicamente más detalles sobre lo ocurrido.

Redes sociales reviven el momento viral

La nueva grabación volvió a colocar el tema entre las tendencias y reactivó las bromas alrededor del famoso video.

Aunque ninguna de las personas involucradas ha dado declaraciones públicas sobre el caso, el nuevo ángulo ha sido suficiente para que internet vuelva a hacer lo suyo y reviva uno de los momentos virales más populares surgidos en Yucatán.

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