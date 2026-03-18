Detienen a exsecretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Colima por fraude inmobiliario

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Foto: Especial

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima informó la detención de José de Jesús “N”, exsecretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano durante la pasada administración del priista José Ignacio Peralta Sánchez, señalado como probable responsable del delito de fraude.

De acuerdo con la carpeta de investigación, las irregularidades ocurrieron en diciembre de 2023, cuando el imputado, presuntamente con otra persona, habría inducido a una víctima a invertir en un proyecto habitacional en el municipio de Manzanillo, ocultando información sobre la situación legal del desarrollo.

Asimismo, la autoridad detalló que esta acción derivó en un daño patrimonial superior a los 20 millones de pesos, recurso que habría sido obtenido mediante un fraude.

Mientras que la aprehensión se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). El exfuncionario contaba ya con una orden de aprehensión y fue capturado por agentes ministeriales y de la Policía Estatal Preventiva, y posteriormente puesto a disposición de un juez.

La FGE señaló que continuará investigando cualquier acto de corrupción o abuso de la función pública, independientemente del cargo o periodo en que se haya ejercido, y reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a quienes incurran en conductas ilícitas.

Será la autoridad jurisdiccional la que determine en las próximas horas la situación legal del detenido.

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