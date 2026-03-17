Empresas portuarias se deslindan del caos vial que se vive en Manzanillo

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Caos vial en Manzanillo, Colima. Foto: Abraham Acosta

Las empresas que operan al interior del puerto de Manzanillo, en Colima, se deslindaron del caos vial que se registra en la zona portuaria, al asegurar que cada terminal cuenta con análisis propios de capacidad operativa y evita rebasar sus límites de atención a carga y unidades.

Se registra caos vial en Manzanillo; se deslindan empresas portuarias

Durante una rueda de prensa organizada por la Asociación de Terminales y Operadores de Manzanillo, representantes del sector señalaron que el congestionamiento vehicular responde a factores externos al funcionamiento interno de las terminales, como el incremento en el flujo de transporte de carga y la saturación en vialidades de acceso al recinto.

En este contexto, las empresas portuarias aprovecharon el encuentro con medios para anunciar la implementación de un curso de capacitación gratuito en materia de seguridad, dirigido a trabajadores, proveedores y compañías que ingresan a las terminales. El objetivo, explicaron, es garantizar que todo el personal cuente con los conocimientos y certificaciones necesarias para operar bajo estándares de seguridad, como requisito para acceder a las instalaciones.

Los operadores insistieron en que la coordinación entre autoridades, transportistas y actores logísticos será clave para atender el problema de movilidad, al reconocer que el crecimiento sostenido del puerto, el más importante del Pacífico mexicano, ha rebasado la capacidad de infraestructura vial.

“Como ciudadanos, andamos en el carro y de repente te puedes atorar, y la vialidad ya está saturada y tenemos una fila de 10 km. Las terminales portuarias no tenemos que ver con lo que sucede al exterior del puerto. Hacemos un análisis de nuestra capacidad operativa y en esa base es como estamos otorgando las citas”, explicó Gabriel Rivera, representante terminal, portuaria La Junta

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