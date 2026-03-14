“No era laboratorio”: Omar García Harfuch sobre decomiso de fentanilo en Colima

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El decomiso de más de 270 kilogramos de fentanilo en Colima generó versiones encontradas entre autoridades. Mientras el gobierno estatal informó inicialmente sobre el desmantelamiento de un narcolaboratorio, el Gobierno federal aclaró después que en realidad se trataba de bodegas de almacenamiento de la droga.

El tema surgió durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Colima, este viernes 13 de marzo, donde autoridades hablaron del operativo que también dejó seis personas detenidas en el municipio de Villa de Álvarez.

Decomiso de fentanilo en Colima: narcolaboratorio o bodegas

La gobernadora Indira Vizcaíno Silva destacó que el operativo permitió asegurar más de 270 kilos de fentanilo, lo que equivaldría a más de 14 millones de dosis que no llegaron al mercado ilegal.

Durante su intervención señaló que el aseguramiento ocurrió tras el desmantelamiento de un laboratorio donde presuntamente se producía la droga. Sin embargo, minutos después, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que no se encontraron instalaciones para fabricar fentanilo durante los cateos realizados por autoridades federales.

Autoridades federales aclaran que era almacenamiento

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que en los operativos solo se localizaron dos domicilios utilizados como bodegas de almacenamiento.

Según explicó, los responsables guardaban o empaquetaban la droga en bolsas o pastillas en esos lugares; sin embargo, las autoridades no hallaron indicios de que funcionara como un narcolaboratorio ni de que los implicados produjeran ahí la sustancia.

También señaló que la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), continuará con las investigaciones para determinar el origen del fentanilo y la red de distribución.

Cooperación entre México y Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el decomiso se logró gracias a información compartida entre autoridades de México y Estados Unidos. Detalló que instituciones mexicanas verificaron los datos que proporcionó la DEA para solicitar órdenes de cateo y abrir carpetas de investigación.

Las autoridades también confirmaron que la justicia estadounidense en Chicago buscaba a uno de los detenidos; por ello, las instituciones continúan la investigación del caso.

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