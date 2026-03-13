Segob reporta 54 Jornadas por la Paz y más de 39 mil trámites en Colima

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La subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Rocío Bárcena, informó sobre las acciones realizadas en Colima como parte del eje Atención a las Causas de la estrategia de seguridad.

Durante la Conferencia del Pueblo realizada en el estado, señaló que las Mesas de Paz sesionaron a nivel estatal y en dos regiones, con la participación de autoridades de los tres órdenes de Gobierno. Mientras que, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva encabezó las sesiones de la mesa estatal, mientras que las regionales se coordinaron con representantes federales, estatales y municipales.

Jornadas y actividades realizadas

De acuerdo con la información presentada, en la entidad se realizaron 54 Jornadas por la Paz, con la participación de alrededor de 8 mil personas. En estas actividades se incluyeron clases de box, la carrera “Ponte Pila”, torneos deportivos y actividades culturales.

También se realizaron asambleas de mujeres, jornadas de alfabetización y difusión de la Cartilla de Derechos de las Mujeres. En noviembre de 2025 se instalaron 11 Consejos de Paz y Justicia Cívica, orientados a la resolución de conflictos.

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Acciones en municipios prioritarios

El Gobierno federal indicó que las acciones se concentraron principalmente en los municipios de Colima y Manzanillo.

En Manzanillo se reportaron 19 mil 602 trámites y servicios, además de visitas a 14 mil viviendas. A nivel estatal, el balance general fue de 39 mil 406 servicios y trámites, 25 colonias visitadas, 24 Comités de Paz formados y nueve espacios recuperados.

Asimismo, se informó que 26 mil 120 hogares recibieron atención durante las jornadas y ferias organizadas en diferentes colonias.

Programa de desarme y programas para jóvenes

Sobre la campaña “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, impulsada junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, se reportó que entre el 1 de octubre de 2024 y la fecha del informe se canjearon 58 armas de fuego de manera anónima por dinero en efectivo. También se realizaron intercambios de juguetes bélicos por juguetes recreativos.

En materia educativa, se informó que en el estado se ampliarán tres planteles de Bachillerato Tecnológico y se construirán siete nuevos Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”, lo que permitirá crear 2 mil 805 espacios adicionales para estudiantes.

Además, se contempla la construcción de dos Centros Comunitarios “México Imparable” y la implementación de los programas “Reconecta con la Paz” y “Jóvenes Unen al Barrio”.

Finalmente, se informó que la Conade realizó en Colima y Manzanillo actividades deportivas como un torneo nacional de futbol Sub-15, además de eventos de lucha libre y boxeo profesional.

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