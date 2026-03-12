Detienen a Yair ‘N’, presunto líder de célula delictiva en Colima

GENERANDO AUDIO...

Capturan a líder de tráfico de fentanilo en Colima Foto: Omar García Harfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Yair “N” presunto líder de una cédula delictiva en Colima, también informó el aseguramiento de más de 270 kilos de fentanilo durante operativos realizados en Villa de Álvarez. Las acciones derivaron de investigaciones del Gabinete de Seguridad y permitieron también la localización de dos inmuebles presuntamente utilizados para el almacenamiento y procesamiento de narcóticos.

Detención de presunto líder criminal en Villa de Álvarez, Colima

La captura ocurrió en Villa de Álvarez, Colima, durante dos acciones operativas derivadas de investigaciones realizadas por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.

En los operativos participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Cateos en Villa de Álvarez dejan aseguramiento de 270 kilos de fentanilo

Se realizaron cateos en dos inmuebles ubicados en Villa de Álvarez, Colima, los cuales presuntamente eran utilizados por la organización criminal para la elaboración y almacenamiento de narcóticos.

Uno de los domicilios operaba como laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas, mientras que el segundo inmueble era utilizado como bodega para el resguardo de narcóticos.

Durante las revisiones, los elementos de seguridad localizaron más de 270 kilos de fentanilo en distintas presentaciones, entre ellas polvo y pastillas.

Más personas detenidas por operativo

En estas acciones también fueron detenidas seis personas más. Los detenidos, junto con la droga asegurada y los inmuebles intervenidos, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

Las autoridades federales señalaron que las indagatorias continúan para determinar la posible participación de los detenidos en otras actividades relacionadas con el tráfico y distribución de fentanilo y otras drogas sintéticas.

