Detienen a tres con 186 mil pastillas de fentanilo en Colima

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Vinculan a proceso a tres con más de 186 mil pastillas de fentanilo. Foto: Getty

La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que un juez de control vinculó a proceso a Carlos “N”, Yair “N” y Claudia “N”, quienes fueron detenidos en posesión de más de 186 mil pastillas de fentanilo en el municipio de Cuauhtémoc, Colima donde también se dictó prisión preventiva oficiosa.

Fentanilo en Colima: detención y aseguramiento

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaron la detención en flagrancia en el municipio de Cuauhtémoc. Durante el operativo se aseguraron bolsas que contenían más de 186 mil pastillas de fentanilo.

La FGR precisó que esta acción derivó de trabajos coordinados por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en los que participaron elementos de la SSPC.

Vinculación a proceso por posesión de fentanilo

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó en audiencia inicial los datos de prueba necesarios para que el juez dictara la vinculación a proceso.

A los imputados se les atribuye su presunta responsabilidad en el delito contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de fentanilo.

Prisión preventiva por más de 186 mil pastillas de fentanilo

Tras la audiencia, el juez de control determinó prisión preventiva oficiosa para los tres imputados. Asimismo, se estableció un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

La FGR reiteró que las personas involucradas se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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