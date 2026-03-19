Matan a la “Barquita”, líder de sicarios de la Mayiza en Manzanillo

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Abaten a “La Barquita”, jefe de sicarios de La Mayiza en Colima Foto: Gettyimages

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Policía Estatal abatieron a César Gabriel Zepeda Guzmán, alias la “Barquita” en Manzanillo, identificado como jefe de sicarios de la Mayiza, durante un enfrentamiento armado en Colima registrado la tarde del 18 de marzo en el puerto.

La acción ocurrió cuando autoridades interceptaron a un grupo armado sobre el boulevard costero Miguel de la Madrid, una de las principales vialidades de Manzanillo. El hecho dejó varios muertos, sin que se precisara el número, así como la detención de una mujer que acompañaba al líder criminal, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Colima.

Donde se originó el operativo

El operativo inició en las inmediaciones de un centro comercial y se extendió hasta la zona de Plaza Punto Bahía, donde fue ubicado el vehículo en el que viajaba César Gabriel Zepeda Guzmán, alias la “Barquita”.

Testigos reportaron detonaciones de arma de fuego y una movilización de fuerzas de seguridad en la zona, lo que generó afectaciones a la circulación y presencia de personas en el área.

La Mayiza en Colima y disputa por Manzanillo

El puerto de Manzanillo se mantiene como un punto de interés para el trasiego de drogas y el ingreso de precursores químicos, lo que ha derivado en disputas entre grupos delictivos en la entidad.

La organización La Mayiza en Colima forma parte de la estructura vinculada al Cártel de Sinaloa. La fractura interna del grupo se intensificó tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024, lo que derivó en hechos de violencia en distintas regiones.

Golpes recientes contra La Mayiza

Entre los antecedentes destaca la detención de Julio Alejandro “Placas” en noviembre de 2025, señalado como jefe de sicarios en Manzanillo, así como la captura de otros integrantes relacionados con la operación del grupo.

En enero de 2026, autoridades federales detuvieron en Sinaloa a Israel Vizcarra Beltrán, identificado como líder en esa entidad, junto con otro presunto integrante de la organización.

Muerte de la “Barquita” en Manzanillo

La muerte de la “Barquita” en Manzanillo se suma a operativos recientes contra integrantes de la Mayiza, identificada como una de las facciones activas en la región.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, informó que Zepeda Guzmán era considerado un objetivo prioritario dentro de la organización.

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